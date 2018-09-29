|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Antalya'da tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde devrilen tur minibüsündeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya-Kemer karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında Rumen turistlerin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Kazada araçtaki 3 turist olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kemer'deki hastanelere kaldırıldı.
Bu haber 6,238 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI