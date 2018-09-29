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MHP'li başkan görevden alındı
MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde bisikletiyle trafikte ilerleyen şehit babası Bahri Atakul'u, yol verme meselesi nedeniyle darp eden MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek görevden alındı.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MHP Dalaman İlçe Başkanı Şimşek'in olaydan bir gün sonra görevinden alındığı ve üst kurul üyeliğinin de düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, MHP Teşkilat Başkanlığı'nın devreye girmesiyle Şimşek'in istifasını verdiği belirtildi.
Muğla'nın Dalaman İlçesi Atatürk Bulvarı'nda bisikletiyle seyir halindeki şehit babası Bahri Atakul, yol verme meselesi dolayısıyla tartıştığı Hasan Şimşek tarafından darp edilmişti.
Atakul'un oğlu Jandarma Komando Er Hamza Atakul, 14 Mart 1993'te Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü.
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