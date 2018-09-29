1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehmetçik'e yol gösterecek! Tamamen yerli

Türkiye'de bir ticari işletme tarafından tamamen yerli olarak üretilen mayın dedektörü "Memed", jandarmayla birlikte güvenlik güçleri tarafından kullanılmaya başlanacak.
29 Eylül 2018 19:00
Yazdır
Mehmetçik'e yol gösterecek! Tamamen yerli

Güvenlik güçlerinin sahadaki en önemli yardımcılarından olan ve personeli yaşamsal tehditlere karşı uyaran mayın dedektörü için yerli çözüm geliştirildi.

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. Bu çabalar kapsamında Türkiye'de bir ticari işletme tarafından tamamen yerli olarak üretilen mayın dedektörü güvenlik güçlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Kamu güvenliği alanında faaliyet gösteren mühendislik ve üretim şirketi MESAN, güvenlik güçleri için kritik önemdeki cihazları yerli olarak üretmeyi başardı.

MESAN Genel Müdürü Mustafa Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha güvenliğine yönelik olarak 28 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı dedektörleri uzun yıllardır tedarik ettiklerini söyledi.

Son yıllarda hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalar kapsamında, Ar-Ge ve Ür-Ge'si tamamen bize ait olmak üzere bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörünü ürettik. İsmi de 'Memed', Mehmetçik'ten geliyor. Bu ürünü üretirken de özellikle dünyadaki diğer rakipleriyle karşılaştırma fırsatımız oldu. Tamamen ordumuz ihtiyaçlarına özel, ordumuz talepleri çerçevesinde bir ürün geliştirdik ve birçok üründen teknik özellik açısından son derece üstün durumda.

Jandarma Genel Komutanlığına önümüzdeki hafta bir teslimatımız var. Özellikle Özel Mayın Arama Temizleme Birlikleri'nde kullanılması öngörülüyor şu an için. Dedektörümüz kolaylıkla taşınabilir ve her boydaki personel tarafından kullanılabilir şekilde tasarlandı. Volkanik, kireçli, killi gibi tüm toprak yapılarındaki bizim ülkemizde bunlardan çokça çeşitler bulunmakta, tamamında sorunsuz çalışacaktır. Testlerin tamamı yapıldı, teslimatları önümüzdeki hafta yapılacak."

MERGEN'LE DEDEKTÖR KULLANIMI REFLEKSE DÖNÜŞECEK

Ünlü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına Memed'i geliştirirken dedektör eğitim sistemi de geliştirdiklerini belirtti.

Mergen Dedektör Eğitim Sistemi'nin Türkiye'de bir ilk, dünyada 1-2 rakibi bulunduğunu dile getiren Ünlü, "Özellikle dedektör kullanım hareketlerini kullanıcıda refleks haline getirmeyi, belli bir seviyeye geldikten sonra sahaya çıkılmasını hedefleyen bir ürün oldu. Son derece yenilikçi ve öncü olacak bir ürün olarak ortaya çıktı." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) ürünlerini yurt dışında tanıtma fırsatı yakaladıklarını anlatan Ünlü, şunları kaydetti:

"Son derece ciddi, yoğun bir ilgi aldık. Özellikle Azerbaycan'da mayın tarama faaliyetlerinde aktif rol alan hem kuvvet birimleri hem de bu alanda faaliyet gösteren organizasyon ürünlerimize ilgiyle yaklaştılar. Azerbaycan'da bir proje olacağını öngörüyoruz. Hızlı şekilde saha testlerine çağırdılar, pozitif reaksiyonlar aldık. Hızlıca bizden sistem talep edip farklı uygulamalarda da denemek istediklerini belirttiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan reaksiyon aldık. Burada da yine projelerin yeşereceğini ve gelişeceğini ümit ediyoruz."

MAYIN AVCISI

Mustafa Ünlü'nün verdiği bilgilere göre, Memed, sıkça karşılaşılan anti personel ve anti tank mayınlarını rahatlıkla tespit edebiliyor.

Özel yazılım ve donanımlarıyla bilinen hiçbir mayını tetiklemeyecek şekilde tasarlandı. Farklı uygulama tiplerine göre sesli, görsel ve titreşimli uyarılardan istenenin seçilebilmesini sağlıyor.

Bulunan mayının tam yerinin belirlenmesi için özel yer belirleme fonksiyonu bulunuyor. Uzun operasyon süresiyle özel birliklerin yanında "mayın avcısı" işlevi görecek.

Memed, askeri standartlara göre ve zorlu şartlarda çalışabilecek yapıda tasarlanıp üretildi. Üretilen her cihaz sıcak ve soğuk test odalarında çalışma ve depolama sıcaklık testlerine tabi tutuluyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,364 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Facebook kullanıcıları dikkat! 50 milyon kişi etkilendi
29 Eylül 2018 15:57		 Yerli kamikaze göreve hazır
29 Eylül 2018 13:33
PlayStation Classic Türkiye'de satışa çıkıyor
27 Eylül 2018 22:23		 Dünyanın en büyük kuşu üç metrelik 'Vorombe titan'
26 Eylül 2018 23:12
Yeni iPhone'larda inanılmaz hata
26 Eylül 2018 20:36		 Oyun merakı 'en iyi yeni oyunu' yazdırdı
25 Eylül 2018 23:52
Osmanlıdan Türkiye'ye demiryolu serüveni
25 Eylül 2018 22:22		 RTÜK ve BTK hazırladı, yayın yasağı tüm iletim ortamlarını kapsayacak
25 Eylül 2018 08:15
Fatih'ten ilham aldılar fetih robotu yaptılar
24 Eylül 2018 23:33		 'Hacker'lar hünerlerini Ankara'da sergileyecek
24 Eylül 2018 23:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
egzozcu 1
tsk'nın kadın pilot almıyoruz açıklaması 2
çekirdek çitleyen makine 2
Meslegini her firsatta göze sokan insan 7
ankara 1
akp-pdy 1
Boyunu aşmak 3
dolar 1
Umudunu Kaybetme 3
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam