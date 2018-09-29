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Şanlıurfa'da gerginlik: 20 kişi gözaltına alındı
Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto eden grup, polisin müdahalesiyle dağıldı
Şanlıurfa'da Suriyelilerle yaşanan gerginlikleri protesto eden grup, polisin müdahalesiyle dağıldı.
Sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, Rabia Meydanı'nda toplanarak slogan atmaya başladı.
Meydana çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polisin uyardığı gruptakiler, dağılarak ara sokaklara yöneldi.
Geçtikleri sokaklarda Suriyelilerin iş yerlerine zarar veren gruptakiler, Topçu Meydanı'nda yeniden toplandı.
TOMA ve tazyikli su ile müdahale edilen grup, ara sokaklardan Atatürk Bulvarı'na çıkarak Haşimiye Meydanı'na yürüdü.
Gruptakiler polis ekiplerinin uyarıları sonucu dağıldı. Polis ekipleri, iş yerlerine zarar verdikleri ve grubu provoke ettikleri iddiasıyla yaklaşık 20 kişiyi gözaltına aldı.
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