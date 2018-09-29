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Başkanın yeğenleri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Kars'ta belediye başkanının yeğenleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kars'ta belediye başkanının yeğenleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kars'ın Akyaka ilçesinde Akyaka Belediye Başkanı Öztürk Nar'ın amcasının oğlu R.N. ile B.N. arasında tarla ve hayvan meselesi yüzünden kavga çıktı.
B.N., evinin önündeki kavgada aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. R.N. olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
B.N.'nin cenazesi otopsi yapılmak için Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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