Rektör Yardımcısı: Rahip Brunson bir ajandır

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan, ''Rahip Brunson bir ajandır. Rahiplik kisvesi altında Evanjeliklerin dünya politikalarına hizmet eden bir kriptodur.'' dedi.

Birlik Vakfı'nca Çemberlitaş'taki genel merkez binasında düzenlenen ''Evanjeliklerin Türkiye ve Dünya Politikaları'' konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Özkan, Evanjelik kelimesinin anlamıyla ilgili bilgi verdi.

Evanjeliklerin koalisyon bir yapılanma olduğuna dikkati çeken Özkan, "Fundamentalist, köktenci, radikal Hristiyan grupları ifade ediyor. Bunların içerisinde Adventistler, Babtistler var. Bunlar farklı, her birinin inancı ayrı ama amaçları aynı.'' diye konuştu.

Vatanın elden gitmemesi için Evanjeliklerin ayak oyunlarına direnmek gerektiğini söyleyen Özkan, ''Türkiye ve İslam, dünya için çok önemli. Öncelikli amaçları Türkiye'yi parçalamak. Türkiye var oldukça Evanjelistlerin hedeflerine ulaşmaları mümkün olmayacak. Genel amaçları yok etmek değil. Parçala, böl, daha iyi yönet, esareti artır. Bakın Avrupa, Asya, İslam coğrafyasında yeni yeni devletler oluşuyor. Bu bir projedir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, bu proje dahilinde, küçülterek esaret altına almanın yeni bir taktik olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Anadolu insanı kendi kişiliğine, kendi varlığına yeniden dönmek zorundadır. Ülkemizdeki beraberlikleri artırmamız gerekiyor. Mesela, Trump Evanjelik değil ancak Evanjelik sistem, Amerika'nın politikasını belirleyen bir sistemdir. Şu an en büyük silahları ekonomik. Vatanımıza sahip çıkmak zorundayız.''

İzmir'in Evanjelikler için önemli olduğuna işaret eden Özkan, ''Rahip Brunson neden İzmirde, niye İzmir önemli onlar için? Osmanlı'dan itibaren İzmir'e yerleşiyorlar. Oradan hareket ediyorlar. Ermeniler ve Yunanlılardan çok taraftar elde ediyorlar. Sefarad dediğimiz İspanyol Yahudiler var. Merkezleri İzmir. İzmir, demografik yapı ve ticaret açısından faaliyetlerine uygun.'' dedi.

- "15 Temmuz, Amerika'nın Evanjelik bir yıkım operasyonuydu"

Evanjeliklerin siyonistlerden daha tehlikeli olduğunu savunan Özkan, "Siyonistleri, kendi amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Siyonistler çok akıllı, sinsi giderler, Evanjelikler ise şartları zorluyor. Amerikayı Evanjelik zihniyet ve Yahudiler yönetiyor. Amerikan Başkanı Trump'ın yapıp ettiklerine bakarsanız, dünyayı ateş çemberine çevirdi, gözü kara. Çin, İran, Türkiye ve Kore'ye saldırıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden bu memleketin duasıyla, gençlerimizle korunduk. 15 Temmuz, Amerika'nın Evanjelik bir yıkım operasyonuydu.'' ifadelerini kullandı.

Özkan, FETÖ'nün Evanjelik bir yapı olduğunu belirterek, ''Bakın rahip Brunson bir ajandır. Rahiplik kisvesi altında Evanjeliklerin dünya politikalarına hizmet eden bir kriptodur. Bilim adamıyım, devletin üst kademelerine teyit etmek lazım. Bu kesinleşmemiş ama Brunson'un, Saddam'ın el koyduğu altınları saklayan kişi olduğuna dair bende bir bilgi var. Özellikle Amerika bu nedenle de onu istiyor. Binlerce din adamı var neden onu istiyor?'' diye konuştu.

Konferansa, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.