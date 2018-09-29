1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurtulmuş: Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşları, sadece eli silahlı grupların birbirlerine karşı yaptığı bir mücadele değildir. Adı üstünde bu vekalet savaşlarıyla ellerine dünyanın en gelişmiş silahlarını verdikleri terör grupları üzerinden hem bölgeyi dizayn etmeye hem de bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar"
29 Eylül 2018 20:11
Yazdır
Kurtulmuş: Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşları, sadece eli silahlı grupların birbirlerine karşı yaptığı bir mücadele değildir. Adı üstünde bu vekalet savaşlarıyla ellerine dünyanın en gelişmiş silahlarını verdikleri terör grupları üzerinden hem bölgeyi dizayn etmeye hem de bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar." dedi.

Kurtulmuş, Yenikapı'da devam eden "Sivas Tanıtım Günleri" etkinliğine katıldı.

Hemşehri tanıtım günlerinin, küresel kültüre karşı bir direnç mekanizması olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, amaçlarının Anadolu'daki İslam-Türk kültürünü büyük şehirlerde yaşamak ve gençlere hatırlatmak olduğunu söyledi.

Numan Kurtulmuş, zor bir zamandan geçtiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gerçekten bir varoluş mücadelesi verdiği bir dönemden geçiyoruz. Hiç abartısız söylüyorum, yakın siyasi tarihimizin hem en avantajlı hem de en riskli döneminden geçiyoruz. Çünkü sadece bize karşı değil içinde bulunduğumuz coğrafyaya karşı da fevkalade olumsuz gelişmelerin tertiplendiğini hepimiz görüyor, takip ediyoruz. Bunun da ötesinde tabiri caizse dünyada adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşının, dünyanın diğer milletlerini de bir şekilde bu türbülansın içine çekecek bölgesel çatışmaların özellikle Orta Doğu'da yoğunlaştığını görüyoruz. Suriye'de 8 yıldır devam eden vekalet savaşları, sadece eli silahlı grupların birbirlerine karşı yaptığı bir mücadele değildir. Adı üstünde bu vekalet savaşlarıyla ellerine dünyanın en gelişmiş silahlarını verdikleri terör grupları üzerinden hem bölgeyi dizayn etmeye hem de bölgenin en önemli ülkesi olan Türkiye'yi hizaya sokmaya gayret ediyorlar."

YPG/PKK'ya verilen silahların ne anlama geldiğini herkesin bildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu silahlar çarşıda, pazarda satılmıyor. Dünyanın en gelişmiş ordularının silahları yolda zor yürüyen üç beş tane terörist gruplara veriliyor. Ya da birisi kalksın, DEAŞ'ın nasıl olup da birkaç ay içerisinde dünyanın en eli kanlı silahlı terör örgütü olarak Suriye'de, Irak'ta, Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkarıldığını anlatsın. Oyun çok açıktır, bu bölgeyi yeniden bölmek, yeniden parçalamak, yeniden dizayn etmek istiyorlar. Bunu yaparken de bu bölgede kendilerine karşı çıkacak, güçlü, kuvvetli bir Türkiye'yi görmek istemiyorlar. Türkiye'nin karşılaştığı bütün bu saldırıların, 17-25 Aralık'tan tutun 15 Temmuz'a kadar, Başkanlık Sistemine geçtikten sonra karşılaştığımız bu kur operasyonlarına kadar hepsinin arkasındaki ana amaç, bölgedeki oyunları bilen ve bu oyunlara karşı durabilecek güçlü bir Türkiye'nin olmamasını temin etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri ve çok sayıda Sivaslı katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 906 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
McKinsey kararı polemik oldu, Bakanlık 'icra yetkisi yok' dedi
30 Eylül 2018 08:55		 CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
30 Eylül 2018 08:30
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018 08:10		 Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
30 Eylül 2018 08:00
MHP'de kamp gündemi ittifak
30 Eylül 2018 07:35		 Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
30 Eylül 2018 07:30
Adaylara MHP tavsiyesi: Traş olun, gülümseyin...
30 Eylül 2018 06:50		 Hacca gittiler dönemediler, Bakanlık devrede
30 Eylül 2018 06:40
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
30 Eylül 2018 00:04		 Eski AB Bakanı Bağış'tan Euro 2024 yorumu
29 Eylül 2018 22:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
egzozcu 1
tsk'nın kadın pilot almıyoruz açıklaması 2
çekirdek çitleyen makine 2
Meslegini her firsatta göze sokan insan 7
ankara 1
akp-pdy 1
Boyunu aşmak 3
dolar 1
Umudunu Kaybetme 3
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam