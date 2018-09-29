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Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
Akyaka sahilinde deniz suyunun kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildiği alana gidenler yürüyüş yaparak fotoğraf çektirdi
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.
Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi.
Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 15-20 metre kadar çekildiğini söyledi.
Suyun çekilmesinde endişelenecek bir durumun olmadığını belirten Gümüş, "Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz." dedi.
Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde yarın beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle sahillerdeki şezlong ve şemsiyeler toplandı.
Bölgede günübirlik tur yapan tekneler ise limana çekildi.
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