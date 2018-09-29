'İbadet mekanlarını terör yuvası haline getirmeye çalıştılar'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, terör örgütünün eylemlerine ilişkin, "Şırnak'ta 28 camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadetlerini yaptığı mekanlara girip terör yuvası haline getirmeye çalıştılar." dedi.

Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile İsmet Paşa ve Bahçelievler mahallelerinde terör mağdurları için inşa edilen konutlardaki örnek daireyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak Valiliğini de ziyaret eden Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililere hitap eden Kurum, "Birçok medeniyet, dini, ırkı, dili ve mezhebi ne olursa olsun burada yüzyıllarca beraber yaşamıştır. Cudi Dağı'nın eteklerinde huzurlu yaşamıştır. Bu huzura ve yaşama engel olmak isteyen terör örgütü, maalesef burada çok derin yaralar ve izler bırakmıştır. Şehirlerin altını üstüne getirdiler. Şırnak'ta 28 camimizi yerle bir ettiler. İnsanların ibadetlerini yaptığı mekanlara girip terör yuvası haline getirmeye çalıştılar." diye konuştu.

İzmir, Ordu, Samsun, Bolu, Hakkari ve Diyarbakır'dan sonra Şırnak'a geldiklerini, buradaki ihtiyaçların Bakanlıkça ivedilikle yerine getirileceğini ifade eden Kurum, terör olaylarından zarar gören Şırnak merkezde 3 milyar liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Kurum, Şırnak, Cizre, Silopi ve İdil'de her yerin şantiye alanına döndüğüne dikkati çekerek "Sosyal konutlarımızı, yollarımızı, altyapılarımızı ve içme suyumuzu bitirdik. İnşallah süreç içerisinde hepsini tamamlayıp değerli halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

- "Terörden zarar görenlere 728 milyon lira yardım"

Şırnak'ta 33 bin 500 az hasarlı konut olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"14 bin 500 konutumuz da yıkıldı. Bunların yıkılması akabinde biz ilimizde 10 bin 169 konut inşa ediyoruz. Bunların yaklaşık 3 bin 200'ü bitme aşamasına geldi ve inşallah yıl sonu gelmeden hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine 506 iş yeri ihalesi gerçekleştirdik. Bunların da 186'sını bitirdik. Devamını da inşallah en kısa zamanda bitireceğiz. 9 cami inşaatımız var merkez ve ilçelerde. Bunların 4'ü bitti, 5'inin de inşaatı devam etmektedir. Hemen hemen bütün projelerimizin içinde taziyeevlerimiz var. Milletimizin iyi gününde de kötü gününde de ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar inşa ediyoruz. Bunların da ikisi bitmiş durumda. Bunlar dışında 458 kilometre asfalt yapılacak. Bunun da 302 kilometresi bitmiş durumda. 212 kilometre kanalizasyon ve 688 kilometre de içme suyu inşaatı yapılıyor. Bunların da harcaması yaklaşık 700 milyon liradır."

Devletin terörden zarar görenlere 728 milyon lira yardım yaptığına işaret eden Kurum, terör mağdurları için yapılan konutların genel inşaat seviyesinin yüzde 71 olduğunu dile getirdi.

Kurum, Silopi ilçesinde 236 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"88 konut da hak sahiplerine teslim aşamasına geldi. 517 konutun 107'si için kura çekimi yapıldı. 220 konutun kura çekimi de hazır, önümüzdeki günlerde onları da yapacağız. Geri kalan 189 konut için de taleplerimizi topluyoruz. Cizre Dirsekli'de yapılan 967 konutluk projede 87 konut talebi aldık. Bunların kura çekimini de kısa sürede yapacağız. Kalanlar ile ilgili talep toplama işlemimiz devam ediyor. İdil ilçemizde 187 konutun tamamını hak sahiplerine teslim ettik. Rezerv alanında yapılan 217 konutun da hak sahiplerine teslimleri yapılıyor."

Kurum, Şırnak'ta artık terörün değil turizmin, ticaretin ve insanlığın konuşulacağını, şehirde yokluğu hissedilen sosyal donatıları, yeşil alanları, ticaret merkezlerini vatandaşlarla buluşturacaklarını kaydetti.