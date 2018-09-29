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Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı edildi

Şanlıurfa'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 639 Suriyelinin sınır dışı edildiği bildirildi.
29 Eylül 2018 21:36
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Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı edildi

Şanlıurfa'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen 639 Suriyelinin sınır dışı edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl içinde haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan 639 Suriyelinin adli mercilerce serbest bırakıldığı belirtildi.

Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilen bu kişilerin sınır dışı edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
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