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Edanur'dan 29 gündür haber alınamıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşayan Abdül Mecit Yaka (56), 29 gündür kayıp olan kızı kızı Edanur Yaka'dan (15) hala bir haber alamadığını belirterek, gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
29 Eylül 2018 21:54
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Edanur'dan 29 gündür haber alınamıyor

Akhisar'ın Hacıishak Mahallesi'nde emekliliğinin ardından inşaatlarda bekçilik yapan babası Abdül Mecit Yaka ile yaşayan Edanur Yaka, geçen 1 Eylül'de ortadan kayboldu.

Kızını gidebileceği yerlere bakmasına rağmen bulamayan Yaka, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Sokakları gezerek kızını arayan Yaka, Facebook sayfasından da "15 yaşındaki kızım Edanur kayıp. Gören, duyan, bilgisi olan, kızımı tanıyanlar, nerede nasıl olursa olsun gören bilgi alanlardan en yakın 155 Polis İmdat ihbar hattını aramalarını insanlık namına rica ediyorum.

Yardımlarınızı bekliyorum" yazılı paylaşımda bulundu. Ancak geçen zamana rağmen Edanur Yaka'ya ulaşılamadı. Kızının psikolojik sorunlar yaşadığını, annesinin ölümünden sonra değiştiğini söyleyen Abdül Mecit Yaka, şunları söyledi:

"Kızımı geçen yıl, lise ikinci sınıftayken, kötü arkadaşlık kurması sonucu okuldan aldım, eğitim hayatını noktaladım. Uyuşturucu gibi kötü bir alışkanlık edindi. Uyarmama rağmen devam etti. Beni ise savcılığa şiddet uyguladığım gerekçesiyle şikayet etti. Açılan dava sonucu 5 yıl ertelemeli bir ceza aldım. Bunu koz olarak kullandı. Daha rahat hareket etmeye başladı.

Psikolojik sorunları nedeniyle, bir psikolog eşliğinde evde tedavisi başladı. Buna da cevap vermedi. Kızımın kötü alışkanlıkları daha da arttı. Bir anne istemesi üzerine ikinci evliliğimi yaptım ama yine düzelmedi. İkinci eşimden ayrılmamın ardından 1 Eylül günü evden gitti, bir daha kızımı görmedim.

Çevrede bulunan arkadaşları Akhisar'da değişik noktalarda gördüğünü iddia etti ancak çok aradım yine ulaşamadım. Kızımın en son Salihli ilçesinde görüldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili emniyet güçlerine haber verdim. İnşallah en kısa sürede kızıma ulaşırım."

DHA
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