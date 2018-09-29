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Eski AB Bakanı Bağış'tan Euro 2024 yorumu

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen 'Birlikte Güçlü Türkiye' programında, "Euro 2024 kararını verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim " dedi.
29 Eylül 2018 22:18
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Eski AB Bakanı Bağış'tan Euro 2024 yorumu

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen 'Birlikte Güçlü Türkiye' programında, "Euro 2024 kararını verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim " dedi.

Diriliş Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen 'Birlikte Güçlü Türkiye' programı, eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın katılımıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programa Egemen Bağış'ın yanı sıra eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Diriliş Gençlik Federasyonu Başkanı Berivan Algün ve çok sayıda davetli katıldı. Salona giriş yapan Bağış, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Programın sonlarına doğru sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılarla davetliler doyasıya eğlendi.

"Biz bir ve beraber olursak bütün tuzaklar Allah'ın izniyle boşa çıkar"

Programda konuşan Egemen Bağış, "15 Temmuz'da bu milletin kendi evlatlarını kendi içinden çıkmış hainlerle çarpıştırarak, bize bir gecede 251 şehit verdirerek, 2 binin üzerinde gaziyle demokrasimizi, devletimizi, milletin onurunu, haysiyetini, şerefini ve devletimizi korumayı bu millet o bilinçle sağladı. Sorunlar bitti mi? Hayır bitmedi. Hala ekonomimiz üzerinde saldırılar var. Para birimimiz üzerine her türlü tuzaklarla saldırılar devam ediyor. Ama biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle hepsini boş çıkarırız" dedi.

"Siz bize 2024'ü vermiyorsanız, biz gelir orada kupayı alırız"

Euro 2024'ün Almanya'ya verilmesine de değinen Bağış, "2 gün evvel Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için en elverişli ülkeydi. Buna adaydık. Muazzam da bir sunum yaptık. Ama son gece katakullisiyle Türkiye'nin bu yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar ve 2024'ün ev sahipliğini Almanya'ya verdiler. Burada Diriliş Gençlik Federasyonunun 'Birlikte Güçlü Türkiye' gecesinden ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Milli takımımızın bütün oyuncularına, hocalarına, genç millilerimize ve ümit millilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 2024'e 5 yıl var. Biz 5 yıl içerisinde öyle hazırlanalım ki bu kararı verenleri utandırmak için gidelim Almanya'da o kupayı alıp gelelim. Bize de o yakışır. Siz bize 2024'ün ev sahipliğini mi vermiyorsunuz. Biz gelir, sizin seçtiğiniz yerde o kupayı alırız ve alnımızın akıyla da o kupayı vatanımıza getirir, milletimize hediye ederiz inşallah" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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