İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Yunanistan üzerinden yurda giriş yapması beklenen fırtınaya karşı önlemlerini aldı. 6 bin 260 personeliyle görev başında olacak olan belediye, su baskınlarına karşı kanal ve mazgal temizliğine, ağaç devrilmelerine karşı da budama çalışmalarına hız verildi.

Yunanistan üzerinden gelecek olan ve Ege'yi kuvvetli şekilde etkilemesi beklenen fırtınaya karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi, önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan bin 260 personelin izinlerini iptal etti. Yine Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü gibi birimlerde olmak üzere toplam 5 bin personel fırtına için teyakkuzda. Belediye, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (İZUM), fırtınanın nasıl ilerlediğini ve diğer tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Alınan önlemlere dair açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Biz bu merkezden anlık olarak fırtınanın nasıl yaklaştığını takip edebiliyoruz. Şu anda yaklaşık 118 kilometre hızda ilerliyor. Fırtınanın, Çeşme, Seferihisar, Özdere, Ürmez aksında daha yoğun şekilde hissedilmesi bekleniyor. Hatta bu bölgelerde dalga yüksekliğinin 4 metreye kadar yükseleceği ifade ediliyor. İç körfezde dalgaların 2,5 metreye kadar varacağı tahmin ediliyor" diye konuştu. Tüm bu verilerin gün içerisinde değişebileceğine işaret eden Buğra Gökçe, Türkiye'nin çok da alışık olmadığı bir fırtına ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

RİSKLİ ALANLARDA AĞAÇLAR BUDANIYOR

Belediye olarak hazırlıkları tamamladıklarını kaydeden Gökçe, şöyle konuştu:

"Bütün birimlerimizi teyakkuza geçirdik. İtfaiye teşkilatında izinlerin tamamı kaldırıldı. İtfaiye bin 260 personeli var, tamamı görev başında olacak. Ve su pompaları, çekici pompaları, vidanjörler, tonajlı araçlar, sepetli vinçli araçlar, hazır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de yoğun şekilde ağaç budama çalışmalarına başladı. Bazı noktalarda ağaç sağlamlaştırma, sabitleştirme çalışmaları yapıyor. Riskli görülen yerlerde ise ağaçları kaldıracaklar. Çünkü devrilmeleri halinde telafisi mümkün olmayan gelişmeler yaşanabilir. İZSU'nun tüm birimleri ile 30 ilçede teyakkuz halinde. Kanal bakım araçlarının tümü de sahada olacak. Mazgal ve kanal temizlikleri sürüyor. İZSU, su baskını riski olan alanlarda pompalarını gözden geçiriyor. Mobil pompalar devrede. Sosyal Hizmetler Dairesi, aş evleri ile teyakkuz halinde. Olası bir olağanüstü durum için üretim ile önlem alıyor."

PERSONELİN İZİNLERİ KALDIRILDI

İZSU, Fen İşleri, Park ve Bahçeler başta olmak üzere yaklaşık 5 bin personel ile sahada görev yapacaklarını dile getiren Buğra Gökçe, "İtfaiyede izinleri kaldırdık. Diğer birimlerde de zorunlu olmadıkça izin vermiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşayacağı sorunlara karşı yerel birimlerimizin tümünü de uyardık. Özellikle uzak köylerde muhtarlarla iletişimi sağlamak için gerekli tedbirler alındı. Kriz maması da oluşturuldu. Burada anlık hava olaylarını izliyoruz. Burada birimler arasında koordinasyon sağlayacağız" dedi.

Gökçe, vatandaşları, "Balkonlarındaki malzemeleri kaldırmalı, bunlar uçmaya çok müsait. Pencere önlerindeki çiçekler, saksılar uçabilir. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilir. Çok gerekmedikçe vatandaşlar dışarı çıkmamalı. Araçları ile trafiğe çıkmamalı" sözleriyle uyardı.

Fırtına nedeniyle İzmir'de deniz ulaşımının da aksaması bekleniyor.