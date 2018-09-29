Sürücüler dikkat! 'Drone' hepsini kaydediyor

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas-Erzincan karayolu Necmettin Erbakan Bulvarı'nda drone ile trafik denetimi yapıldı.

Sivas'ta ilk kez yapılan denetimde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule'nin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu.

20 dakikada 5 sürücü

Ekipler 20 dakikada kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye 235 TL para cezası kesti. Drone ile denetimin şehrin bazı noktalarında artarak devam edeceği bildirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kule, "20 dakika içerisinde 5 aracın kırmızı ışık ihlali yapmış olduğunu gördük. Buradaki amaç vatandaşımızı yakalayıp cezalandırmaktan ziyade bu denetimlerde her türlü teknolojiden de faydalanarak yaptığımızı göstermektir. Halkımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ceza yazdığımız vatandaşımız teşekkür bile etti" dedi.