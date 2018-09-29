Cani köpeği internette satılan avcı oku ile vurmuş

Kırklareli'de sokak ortasında ok ile vurulan köpeğin internet üzerinden satılan ve değeri bin 400 TL olan avcı okuyla vurulduğu iddia edildi.

Kırklareli'de sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde bir köpek mahalle halkı tarafından okla öldürülmüş halde bulundu. Emniyete haber verilmesinin ardından mahalle sakinleri tarafından bir süredir beslenen "Garip" adlı köpeğin bir apartmanın balkonu altında 9 yavrusu bulundu. Yaklaşık 15 gün önce dünyaya geldikleri belirlenen yavru köpekler, Kırklareli Belediyesi ekiplerince alınarak geçici hayvan bakımevine götürülüp, oradan da beslenmek üzere İnece beldesinde bulunan bir hayvansevere verildi.

İnternette satılan avcı okuyla vurmuş

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet ile yaptığımız görüşmede hayvanın internet üzerinden yaklaşık bin 400 TL bedelle satılan muhtemelen apartman penceresinden gizli olarak atılan bir avcı oku tarafından vurulduğunun tespit edildiği, konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtilmiştir" denildi. Ayrıca konu hakkında vatandaşlardan da bilgi beklendiği duyuruldu.