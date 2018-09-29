1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'3'ü bir arada uygulaması'na günde 95 bin başvuru

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine günlük ortalama 95 bin başvuru alınırken, bu sayı dönem dönem 120 bine kadar çıkıyor.
29 Eylül 2018 22:54
Yazdır
'3'ü bir arada uygulaması'na günde 95 bin başvuru

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemleri, uluslararası standartlara uygun, vatandaşların sahtecilik ve mükerrerlikten dolayı mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm kontroller yapılarak yerine getiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ehliyet ve pasaport işlemleri, 2 Nisan 2018 itibarıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yapılan yeni düzenlemenin ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, işlemler sırasında parmak izin alınan vatandaşların sahtecilikten dolayı mağduriyet yaşamalarının engellenmesi amacıyla biyometrik verilerin sorunsuz bir şekilde alınması için yoğun mesai harcadı.

Bu kapsamda parmak izi alım işlemleri, uluslararası "NIST Fingerprint Image Quality (NFIQ)" standartlarında "FBI Appendix-F" sertifikalı sistem tarafından gerçekleştirildi.

İzler sahteciliğe karşı kontrol ediliyor

Bu standartlar doğrultusunda, 10 parmak düz basım ve çevirmeli parmak izi alımlarında alınan izlerin sırasının kontrolü yapıldı ve kalite eşik değerlerinin oluşmaması durumunda iz alımı yenilendi. Söz konusu kontrollerin, vatandaşların sahtecilikle karşı karşıya kalıp mağduriyet yaşamaması için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Yeni düzenleme, kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinden herhangi birisi için verilecek parmak izinin, diğer işlemlerde de kullanılmasına imkan tanıdı. Böylece vatandaşların her bir işlem için ayrı ayrı parmak izi vermesinin önüne geçildi.

Parmak izi alınan bir kişinin, daha sonra yapacağı başvurular sırasında sadece parmak izinin doğrulanmasıyla işlemini tamamlamasının ve çevirmeli izler ile kriminal olay yeri inceleme sonucunda kişinin kimlik tespitinin yapılmasının, alınan bu izlerinin sırasına ve düz ya da çevirmeli alınıp alınmadığına bağlı olduğu bildirildi.

Yarım işlem baştan başlatılıyor

Alınan izlerin verimli kullanılabilmesi için işlem sırasında sebebi ne olursa olsun yarıda kalan iz alım işleminin kaldığı yerden başlatılmaması gerektiği vurgulandı.

Başlatılması durumunda yapılan kontrollerin bozulacağı, bunun da bir sonraki başvurusunda vatandaşın doğrulanamaması ve yaşanacak kriminal olayda olay yerinde kimlik tespitinin yapılamaması sorunlarını ortaya çıkarabileceği kaydedildi.

Bu nedenle işlemler sırasında bir aksaklık yaşanması durumunda kayıt kaldığı yerden değil, bilinçli olarak en baştan başlatıldı.

Mükerrerlik kontrolü

İl ve ilçe nüfus müdürlüklerinde belgelerin mükerrerlik kontrolünün yapılmasına da ayrıca önem verildi.

Sahteciliğin ve vatandaşların yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçmek için yapılan bu kontrol, elektronik belge başvurusu almanın ve belgenin en güvenli şekilde kişiselleştirilmesinin olmazsa olmazı olarak değerlendirildi.

İşlemler sırasında alınan her bir parmak izinde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün veri tabanındaki tüm parmak izlerine karşı mükerrerlik kontrolü yapıldıktan sonra ilgili belgenin üretimine onay verildi.

Vatandaş-memur etkileşimi

Parmak izi alımının en iyi şekilde yapılabilmesi için izi alan memur ile vatandaşın etkileşimine de özel önem gösterildi.

Bu doğrultuda görevli memurdan parmak izini veren vatandaşı yönlendirmesi, mümkünse vatandaşın elini tutarak izi bizzat kendisinin alması istendi.

Yetkililer, devir işlemlerinin üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen amaçlanan hedeflere ulaşılmak üzere olduğunu belirterek, günlük alınan ortalama 95 bin başvurunun, dönem dönem 120 bine çıktığını ve alınan verilere ilişkin doğrulamaların ilgili birimler tarafından sürekli tekrar edildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 19,820 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi Dairelerinde yapılandırma mesaisi
30 Eylül 2018 09:37		 Şanlıurfa'daki çadır kent kapatılıyor
29 Eylül 2018 23:42
Sürücüler dikkat! 'Drone' hepsini kaydediyor
29 Eylül 2018 22:30		 İzmir'de 6 bin 260 personelle fırtınaya hazırlık
29 Eylül 2018 22:24
Atıl durumdaki arazi millet bahçesine dönüştürüldü
29 Eylül 2018 17:35		 Türk Yıldızları'ndan Rize'de gösteri
29 Eylül 2018 17:01
Terör mağdurları konutlarına 15 gün içinde kavuşacak
29 Eylül 2018 16:46		 F16'lara havada yakıt ikmali
29 Eylül 2018 16:36
AFAD'dan 'tropik fırtına' uyarısı
29 Eylül 2018 16:31		 Elazığ'da yasak malzemeyle balık avlayanlara ceza
29 Eylül 2018 16:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
500 bin işçiye 3 bin TL ikramiye
Fiyatı 3 ayda 2'ye katlandı! Çöpte bile kalmadı
Suriyeliler artık geri dönmeye başladı
Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi
AK Parti'den af teklifi için üç aşamalı strateji
30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
Memura ödenen taltif ve ödül tutarları ne kadar arttı?
Su tankında ölüm! 13 gün dayanabildi
Parkta nöbet tutan teyze altınlarına kavuştu
CHP'de aday listelerinde 'fermuar sistemi'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eksilmek 5
pişmaniye 1
döşemeci 2
doğalgazı alamazsak halkımı neyle ısıtacağım 1
yararcılık 4
Nisa 34 2
ankara 1
gürsel tekin 1
dolar 1
günaydın sözlük 1
SON İLANLAR
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Kazancı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Eskil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kurulu 25 uzman yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 uzman yardımcısı alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sırac Eğitim Kurumları Sınıf ve İngilizce Öğretmeni Alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam