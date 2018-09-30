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30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları

30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
30 Eylül 2018 00:04
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30 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği ziyaretinin ardından Nusaybin'de şantiye alanlarında incelemelerde bulunacak.

(Mardin/10.30/12.00)

2- CHP'nin Abant'ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı son gün çalışmalarıyla tamamlanacak. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Bolu/11.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Aşure İkram Programı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelecek.

(Paris)

2- Makedonya'da Yunanistan ile isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin referandum yapılacak.

(Üsküp)

3- Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketiyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Voleybolda 2018 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Japonya'da sürüyor.

- Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çin ile karşılaşacak.

(Sapporo/13.20)

2- Samsun'da yapılan Okçuluk Dünya Kupası Finalleri, erkekler ve kadınlarda klasik yay yarışmalarıyla sona erecek.

3- Basketbolda 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası İspanya'nın Tenerife kentinde final, üçüncülük, beşincilik ve yedincilik maçlarıyla sona erecek.

4- Spor Toto Süper Lig'de 7. haftaya Demir Grup Sivasspor-Bursaspor, Göztepe-Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/İzmir/16.00/Rize/19.00)

5- Spor Toto 1. Lig'de 7. haftaya İstanbulspor-Boluspor, Balıkesirspor Baltok-Altay, Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor, Adana Demirspor-Eskişehirspor karşılaşlamarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Balıkesir/16.30/Ankara/Adana/19.30)

6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 5. hafta müsabakaları yapılacak.

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. haftaya İzmir Büyükşehir Belediyespor-Selka Eskişehir Hentbol maçıyla devam edilecek.

(İzmir/16.00)

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 4. haftaya Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor, Polatlı Belediyespor-Pazarspor, Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/14.00/Ankara/15.00/Rize/17.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'si koşulacak.

(Soçi/14.10)

Anadolu Ajansı
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