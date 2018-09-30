Borsa'ya üç ayın en yüksek yabancı girişi oldu

Pozitif ayrıştık

Borsaya, Yeni Ekonomi Programı'nın açıklandığı hafta, üç ayın en yüksek yabancı girişi oldu. Türkiye'nin risk primi yüzde 28 azaldı. Kurda tansiyon düştü

Giriş Tarihi: 30.9.2018

Ağustosayının ortasında şiddetini artıran kur atağına karşı ekonomi yönetiminin attığı adımlarla piyasalarda tansiyonu düşüren Türkiye, özellikle son iki haftada kendi ligindeki ülkelerden pozitif ayrıştı. Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki faiz artırımı ile başlayan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 20 Eylül'de açıkladığı ayakları yere sağlam basan Yeni Ekonomi Programı ile devam eden süreç, Türkiye'ye ilginin ateşleyicisi oldu.

BORSA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentilerin yanı sıra bankacılık sektörüne ilişkin devam eden iyimserlik piyasalardaki normalleşmeyi hızlandırdı. Borsa İstanbul'da endeks 12-29 Eylül tarihleri arasında yüzde 8.3 yükselerek, 4 ay sonra ilk kez 100 bin puanın üstüne çıktı. Borsa İstanbul, son 1 ayda dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Özellikle Yeni Ekonomi Programı'nın açıklandığı günü kapsayan 14-21 Eylül tarihleri arasındaki haftada 138 milyon dolarla son üç ayın en yüksek yabancı girişi gerçekleşti.

KURDA TANSİYON DÜŞTÜ

Ağustos ayı ortasında 7.2 lirayı geçen, 12 Eylül'de 6.46 TL olan dolar, bu hafta 6 liranın altını gördü. Dolarda son iki haftadaki düşüş yüzde 7'ye yaklaştı. Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentiler 5 yıllık CDS'lerde de kendini gösterdi. Risk pirimi yüzde 28 azaldı. 10 yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 20.31'den 17.9'a indi.

MERKEZ'DEN YENİ ADIM

Piyasalardatansiyonun azaldığının göstergelerinden biri de Merkez Bankası'nın dün aldığı karar oldu. Merkez Bankası, Türk Lirası'nda azalınca TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerini düşürmeye karar verdi. Son çeyrekte yarı yarıya daha az döviz satımı yapılacak. Merkez Bankası'ndan dün yapılan açıklamada son çeyrekte 6.95 milyar dolarlık ihale yapılmasının planlandığı bildirildi. Bu tutar üçüncü çeyrekte 16 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıllık toplam tutar 41.2 milyar dolar olacak.