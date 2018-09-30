Hacca gittiler dönemediler, Bakanlık devrede

Türkiye'de binlerce insan hac için sıra beklerken bazı uyanıkların yaptığı plan ellerinde patladı. Hac vazifesini yerine getirip dönüşte sorun yaşayan vatandaşların sayısındaki artışın arkasından ticari vize çıktı. Vizede yapılan oyun ise Suudi Arabistan'daki Nasco adlı firmanın ihbarıyla bozuldu. Edinilen bilgilere göre Nasco, kendilerinin onayı ve bilgisi olmaksızın sahte davet yazısı ve ticaret sicil belgesi düzenlendiğini fark etti. Bu yolla 160 kadar vize alındığını ve bunun büyük bir bölümünün Türkler tarafından hac döneminde kullanıldığını tespit eden Nasco, firmalarının davetlisi gibi görünen tüm yabancılara çıkış yasağı koydurdu. Bu sahteciliğin kimin tarafından yapıldığının tespit edilmesi için Cidde Başkonsolosluğu'na başvuru yapan şirket, Suudi yetkililerin firmalarından açıklama talep ettiğini bildirdi. Olayın ardından Suudi Arabistan bu vizeyle hacca gelen 20 Türk vatandaşının çıkışını engellerken, konu Dışişleri Bakanlığı'na intikal etti. Sahte belgelerin kimin tarafından düzenlendiğini araştıran bakanlık, vatandaşların çıkışı için görüşmelerini de sürdürüyor. Bu evrakları düzenleyenlerin kaçak acentecilik faaliyeti yürüttüğü belirtiliyor.

ÜYE ACENTELERLE GİTMELİLER

TürkiyeSeyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Hac-Umre'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, tüketicilerin hac-umreye özel sektörle gitmek istedikleri zaman Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş, TÜRSAB'a üye acentelerle ilerlemesi gerektiğini belirtti. Canatan, "Hacca gitmek için kura ile buna hak kazanılması gerekiyor. Kura sonucua hacca gitmeye hak kazanamayanlar gerek ticari gerekse işçi vizesi ile hac görevlerini yerine getiremez. Bu yasaktır. Yasağa uyulmadığı için böyle bir sorunla karşılaşıldı" dedi.

BETÜL ALAKENT