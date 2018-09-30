Teknofest ilk yılda dünya 2'ncisi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde ve Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardı. Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi için farkındalık oluşturma hedefiyle 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda birincisi düzenlenen TEKNOFEST, 4 gün boyunca 7'den 77'ye 550 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamıştı.

TOPLAM 55 BİN KİŞİ GELDİ

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından dünyadaki diğer havacılık etkinliklerine katılım sayılarını yayınlayarak TEKNOFEST'in ilk yılında günlük katılım sayılarına göre dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başardığını açıkladı. Buna göre; İngiltere'de düzenlenen 'Bournemouth Air Festival 2018' 1 milyonu aşan ziyaretçi sayısı ile birinci, TEKNOFEST günlük ortalama 137 bin, toplamda 550 bin ziyaretçi sayısı ile ikinci, ABD'de düzenlenen 'EAA AirVenture Oshkosh' ise 600 bin ziyaretçi sayısı ile 3'üncü sırada yer aldı.

CEVDET ÖZDEMİR