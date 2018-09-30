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MHP'de kamp gündemi ittifak

MHP, iki gün sürecek kampa Kızılcahamam'da girdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında düzenlenen kampın gündeminde yerel seçim ile ittifak ve af konuları var
30 Eylül 2018 07:35
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MHP'de kamp gündemi ittifak

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yerel seçim hazırlıkları ve af konularını değerlendirmek üzere iki gün sürecek kampa girdi. Kızılcahamam'da dün başlayan kampta yerel yönetim seçimleri öncesi yapılacak çalışmalarla belediye başkan adayları belirlendikten sonra yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten Sadir Durmaz "yerel yönetimler ve yerelde ittifak" ile ilgili, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "af teklifi" ile ilgili, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da "Türkiye ekonomisi" ile ilgili sunum yaptı. MHP kampında, belediye başkan adaylarına öneriler de geldi. Yerel seçime girecek adaylara yönelik hazırlanan el kitabında şöyle "imaj taktikleri" verildi:

Ne çok kötü bir arabayla fakirlik edebiyatı yapılmalı, ne de çok pahalı bir arabayla "hava atıyor görüntüsü" verilmelidir. Saha çalışmalarında orta sınıf bir araçla seyahat yapın.

Uzun konvoylara dönüşen gösteriler, bilinenin aksine seçmeni rahatsız etmekte, yalnızca partilere gereksiz bir güç gösterisi olmaktan öteye gitmemektedir.

Konuşma sırasında ezan okunuyorsa, konuşmanıza bir süre ara verin. Tekdüze ses tonuyla konuşmayın.

Futbol konuşmayın, dini konularda espri yapmayın.

Diğer parti liderlerini eleştirmeyin.

Koyu renk takım elbiselerle, koyu renk gömlek giymeyin. Beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Traşsız halkın önüne çıkmayın.

Pazar günleri kravat takmayın. Seçmen sizi hep resmi görmesin.

Yerel ve ulusal basında iyi ilişkiler kurun. "Bizden", "onlardan" ayrımı yapmayın.

Gerektiğinde vitamin takviyesini alın.

SELÇUK ADIGÜZEL

Sabah
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