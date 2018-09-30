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Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi

Kendi imkanlarıyla 3 yılda Hintçe, Urduca ve İngilizce öğrenen iki çocuk annesi Tuğba Tunca, 5 bin şarkı çevirdi. Tunca, ayrıca "Selvi Boylum Al Yazmalım"ı da çevirip Hindistan'a gönderdi
30 Eylül 2018 07:50
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Evde 3 dil öğrendi 5 bin şarkı çevirdi

Fransa'da yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Tuğba Tunca, çevirmenlikte gösterdiği azmi ve başarısıyla parmak ısırtıyor. İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Kız Meslek Lisesi mezunu Tunca, 2001'de evlendi ve eşinin doğum yeri Fransa'ya yerleşti. Annesinin izlediği Bollywood filmlerinden etkilenen Tunca, hiçbir eğitim almadan tamamen kendi imkanlarıyla 3 yılda Hintçe, Urduca ve İngilizce'yi öğrendi.

HAYATINI DEĞİŞTİREN FİLM

Tunca, hayalinin Türkiye'de vizyona giren Hint yapımlarının çevirilerini yapmak olduğunu ifade ediyor. İşte söyledikleri:

Annem, biz çocukken Hint filmlerini severdi. Ama bilinçli olarak izlemeye başladığımda kızım kundakta bir bebekti. O zamanlar TV reklamında Hintçe şarkı melodileri çıkıyordu. O şarkıyı internetten bulmaya çalışırken "Veer Zaara - Doyamayacağınız Bir Hint Filmi" başlığı gözüme takıldı. "Bu nasıl film" deyip tıkladım ve hayatım değişti. Bollywood'a girmemi sağlayan ilk filmdir.

Google'dan çeviriye başladım. Farklı farklı çeviriler çıkıyordu. Kandırıldığımızı fark ettim. Sinirlendim ve 'Orijinal dilinden çevireceğim' dedim. Tek düşündüğüm şey, şarkıları çevirmekti. 3 yıl böyle sürdü. Bir gün sanki bana bir çip takılmış gibi bu dilleri anlayabildiğimi fark ettim. Çığlık attım, Hintçe, Urduca ve İngilizce'yi artık öğrenmiştim.

Hindistan'daki başkonsolosumuz Hintli oyuncu Aamir Khan'a 10 adet Türk filmi hediye etmiş. Bu haberi gösteren arkadaşım "Tuğba bunu yapmalısın" dedi. "Selvi Boylum Al Yazmalım"ı çevirdim ve başkonsolosa ulaştım. Telif hakkını çözüp yeniden aramamı söylediler. Yapımcı Keskiner "Yap ama telif ödemeye benim gücüm yok" dedi. Sözleşme imzaladık ve filmin Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te pazarlama sorumlusu oldum. Hala inanamıyorum.

5 BİN ŞARKI...

TuğbaTunca, "İlk çevirdiğim film Ranbir Kapoor filmi olan "Rockstar"dı. "Gangster", "Talaash", "Aashiqui 2", "Baazi, Dilwale", "Dangal" gibi onlarca filmi, 5 binden fazla şarkıyı Türkçe'ye çevirdim. Hala aklımın bir yerinde 'Babam ve Oğlum' filmini de çevirmek yatıyor" dedi

ERDOĞAN YAPIK

Sabah
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