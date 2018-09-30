Polis hırkadan kopan düğmeyle cinayeti çözdü

İSTANBUL Bağcılar'da yaşayan Ali Güney (21), 21 Şubat 2018 günü ailesi evden ayrılınca, Moldova asıllı komşuları Tatiana Açan'ın (54) evine gitti, para istedi. Bu isteği 'garip' bulan Açan, "Ne parası oğlum, dur anneni arıyorum" dedi. Sinirlenen Ali Güney ise kadına saldırdı. Boğuşma sırasında cebindeki çakıyı Açan'ın boğazına saplayan Güney, komşusunu öldürdü. Bağcılar Araştırma Büro ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Açan'ın cesedinin yanında bir düğme buldu. Ancak evdeki herhangi bir kıyafette ya da ayrı olarak düğmenin benzeri bulunamadı.

DNA'LAR DA TUTTU

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: Polis, geriye doğru evin girişini gören kameranın kayıtlarını incelemeye aldı. Binada oturanlar dışında apartmana giren olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, binada oturanların parmak izlerini aldı, sosyal medya hesaplarını da inceledi. Ali Güney'in 28 Ocak 2017'de çektirdiği bir fotoğraf cinayetin perdesini araladı. Güney'in hırkasındaki düğmenin 9 Ağustos 2018'de çektirdiği fotoğrafta yerinde olmadığı görüldü. Açan'ın tırnaklarının arasındaki doku örnekleriyle Güney'in babasından alınan DNA örnekleri de karşılaştırıldı. DNA da uyuşunca polis Ali Güney'i ailesiyle yaşadığı evde gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Ali Güney tutuklandı.