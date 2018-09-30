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Adaylara MHP tavsiyesi: Traş olun, gülümseyin...

MHP'nin yerel seçimlerde AK Parti'yle ittifak ve af konularını görüşmek üzere düzenlediği iki günlük kampı dün Kızılcahamam'da başladı
30 Eylül 2018 06:50
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Adaylara MHP tavsiyesi: Traş olun, gülümseyin...

MHP'nin yerel seçimlerde AK Parti'yle ittifak ve af konularını görüşmek üzere düzenlediği iki günlük kampı dün Kızılcahamam'da başladı.

Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti ile ittifak görüşmelerini yürüten Sadir Durmaz 'yerelde ittifak', Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'af teklifi', Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan da ekonomi sunumu yaptı. Adaylara yönelik hazırlanan '2019 Yerel Seçimleri Aday El Kitapçığı'nda yer alan imaj taktikleri ise özetle şöyleydi:

İKTİDARI ELEŞTİRİDE ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

- Gülümseyin, insanlarla iletişim kurmanın en ucuz, en içten, en olumlu yoludur. Herkesle mutlaka tokalaşın.

- Cenazelere taziyeye gitmekle kalmayın, doğum ve evlilikleri de kutlayın.

- Çevreye zarar verecek malzeme kullanmayın.

- Ailenizle katılabileceğiniz toplantılar tertip edin. Sizin iyi bir eş, müşfik bir ebeveyn olduğunuz görülsün.

- Uzun konvoylara dönüşen gösteriler, bilinenin aksine seçmeni rahatsız eder.

- İktidarı eleştirirken hakaret etmeyin. 'Yerel politikalarda' yerin, ölçüyü kaçırmayın.

- Beyaz ya da açık renk gömlek giyin. Tıraşsız halkın önüne çıkmayın.
Hürriyet
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