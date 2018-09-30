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Gizli Tanık Barış Anneleri'nin PKK'dan aldığı talimatları anlattı

PKK'nın kadın yapılanmasında aralarında HDP vekillerin de olduğu 14 kişiye terör iddianamesi düzenlendi. Gizli tanık Barış Anneleri'nin PKK'dan aldığı talimatları şöyle anlattı: Müdahale yiyinceye kadar eylemimizi yapmış olmamız ve özellikle dayak yememiz lazım
30 Eylül 2018 07:15
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Gizli Tanık Barış Anneleri'nin PKK'dan aldığı talimatları anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik geçtiğimiz Mayıs ayında operasyon düzenlenmiş, aralarında HDP Parti Meclisi üyesi ve eski Bursa milletvekili Asiye Kolçak, 2012-2013 yıllarında BDP PM üyelikleri yapan isimler ve barış annelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonunda savcılık 14 şüpheli hakkında suçundan 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan iddianame düzenledi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede gizli tanık şunları anlattı:

ÖLEN PKK'LILARIN AİLELERİ

PKK içinde kadınlara önem verilmesinin nedeni, kadınları bir eşya gibi kullanmak, yapılan eylem ve faaliyetlerde ön plana sürmektir. Bu tür eylem ve faaliyetlere kadın katılımcıların arttırılması için kadın meclisleri, dernekler, barış hareketi şeklinde oluşumlara gidilerek, örgüt içerisinde faaliyet yürüten kadınların bir araya gelmeleri sağlanır. Evleri tek tek dolaşarak yapılacak eylem ve etkinliklere katılımları sağlarlar. Faaliyetlere kırsalda silahlı faaliyet yürütürken, çıkan çatışmalarda öldürülen ve örgüt içerisinde faaliyet yürütmekten dolayı tutuklu bulunan şahısların aileleri çağrılır.

COPLANSANIZ NE OLUR Kİ!

Şüphelilerin konuşmalarında ise şunlar yer aldı: Taksim olsun olmazsa mesafeyi biraz uzatabiliriz arkadaş söyledi meydandan tünele kadar gidebiliriz ne zaman olsa o zaman haber verelim biz yürüyelim oraya kadar bir durum olmadan haber vermeyelim ki ses getirsin bir anlam ifade etsin dayak yiyelim ki ses getirsin.

GAZ YEMEZSEK ZATEN BOŞ

Bu sıkıntılara katılmazsak rahatlık içinde eylemlerimizi yaparsak bu dürüst bir şey değildir. Gerekirse dayak da yiyeceğiz gaz da. Gaz yemezsek zaten boş. Bizim müdahale yiyinceye kadar eylemimizi yapmış olmamız, dayak yememiz lazım. Coplanmaktan kimse ölmez, sadece biraz incineceğiz.

KCK'NIN TALİMATLISI; BARIŞ ANNELERİ

Bu yapı içerisinde Barış Anneleri adı altında faaliyet yürüten, KCK'nın talimatları ile hareket eden, yaşları genellikle 40'ın üzerinde olan, örgüte müzahir bayanlardan oluşan bir grup bulunmaktadır. Örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütürken teslim olan şahısları tespit ederek, bu şahıslara ve ailelerine ziyaretler yaparak, hem örgütten kopmamaları hem de devlete bilgi vermemeleri için görüşmelerde bulunurlar.

'CUMARTESİ ANNELERİ'NE, KATILIM TOPLUYORLAR

İddianamede, Cumartesi Anneleri'nin de eylemine ilişkin şu tapelere yer verildi:

Canşah Ç: Yarın altıda sen not et istersen yarın altıda Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması var bu bir,ikincisi; cuma günü saat birde barış annelerinin bir basın açıklaması var

Züleyhan H: Nerede

Canşah Ç: Cumartesi günü saat bir Galatasaray önünde hani cumartesi anneleri oturuyor ya

Züleyhan H: Evet

Canşah Ç: O oturma bittikten sonra bir basın açıklaması var saat birde, iki aynı gün saat dörtte biz kadın çalışanların Küçükçekmece'de toplantımız var cumartesi.

Yeşim K: 5 te diğer kadın örgütleriyle yürüyeceğiz Taksim meydana. Belki Galatasaray lisenin önüne. Ben bayrakları yolladım... gençlerle geliyorlar şimdi onları alın.

Nevzat : Şimdi biz burdaki kadın arkadaşları oraya yönlendirelim mi?

Yeşim K: Yönlendir yönlendir Galatasaray lisenin önüne gelsin.

Zeynep C: Vallah ben evdeyim,ben burdan şeye Cumartesi annelerine gideceğim

YENİDEN YAPILANIYORLAR

İddianamede PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının şeması çizildi. Örgütlenmenin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, tüm kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005'te KJB adıyla örgütlenmesini yeniden yapılandırıldığı, KJB'nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden oluşturulduğu belirtildi. KJB altında İran'da YJRK, Suriye'de Yekitiya Star, Irak'ta TJAK ve ülkemizde ise DÖKH adı altında yeniden yapılandırdığı anlatıldı.

Hilal YILDIRIM
Akşam
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