Teknofest'in ikincisi 2019'da Atatürk Havalimanı'nda

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı'nın standını ziyaret eden Bayraktar geçen hafta Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'un kendi alanında rekor kıran bir organizasyon olduğunu söyledi. 2019'da ikincisi düzenlenecek olan TEKNOFEST'in hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirten Bayraktar, festival için geniş bir komitenin kurulduğunu ve bu kez 6 gün sürmesi üzerine çalışma yaptıkları bilgisini verdi. Bayraktar, festivali İstanbul Atatürk Havalimanı arazisinde yapmayı planladıklarını açıkladı.

ÖZKAN DEMİR