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Ukrayna ile ticareti STA katlayacak

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticareti artıracak yeni bir adım atılıyor. İki ülke arasında yapılması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması ile 2 milyar dolarlık ihracatın 5 milyar dolara yükselmesi hedefleniyor
30 Eylül 2018 07:55
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Ukrayna ile ticareti STA katlayacak

Türkiye, Avrupa Birliği ve Rusya'dan sonra Ukrayna ile de ticarette yeni bir sayfa açıyor. Türkiye'nin 2 milyar dolarlık Ukrayna ihracatı imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile ikiye katlanacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci Star'a yaptığı açıklamada STA'nın iki ülke arasındaki ticareti arttırmak için önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Bekmezci "Ukrayna, Avrupa Birliği ile 2016 senesinde STA'yı imzaladı ve çok hızlı bir şekilde ticaretlerini arttırmaya devam ediyorlar. Fakat Türkiye 2007'den beri süregelen müzakerelerin sonucunda Ukrayna ile STA'yı imzalayamadı. Dolayısıyla bizim Ukrayna'daki pazar payımız azalmaya başladı. 2011 ve 2008 yıllarındaki ticaret hacimlerini yakalamıyoruz. O zaman Ukrayna'ya 5 milyar dolar olan ihracatımız şuan 2 milyar dolar. STA'nın bu sene imzalanacağından ümitliyiz. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv'in de belirttiği gibi irade yüksek yerden. Cumhurbaşkanlarımız da bunu istiyor. Bu sene STA'yı imzalarsak 2023 senesine kadar toplam 10 milyar dolar dış ticaret hacmini yakalayabileceğimize inanıyoruz" dedi.

BİZDEN DERS ALIYORLAR

Ukrayna'daki bürokratik engellerden dolayı Ukraynalı yatırımcıların Türkiye'yi seçtiğini belirten Bekmezci sözlerine şöyle devam etti: "Ukraynalı yatırımcılar Türkiye'ye imrenerek bakıyor çünkü Ukrayna'da sürekli değişen kanunlar boşlukların doğmasına neden oluyor. Bu da yatırımcılara sıkıntı yaşatıyor. Biz ise Türkiye'de yatırımcıya destek ve teşvik veriyoruz. Ukraynalılar da bunları yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Açıkçası bizden ders alıyorlar. Biz, Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük bir sermaye göçü de alıyoruz."

İki ülkeden OSB planı

Türkiye ve Ukrayna'nın ortak bir Organize Sanayi Bölgesi kurması gerektiğini vurgulayan Bekmezci, "2014'ten sonra Ukrayna'da iktidar değişti ve hala reform sürecinden geçiyor. Bu süreç devam ederken biz Ukrayna'da bir liman kentinde beraber bir organize sanayi bölgesi kurmalıyız. Ukrayna'nın bürokratik engellerinden arıtılmış bu bölgeyi ortak işletmeciliğe açabiliriz. Ukrayna'nın bürokrasisi engel olmadan çok hızlı inşaat izinleri, çok hızlı imalat izinleri alırız. Kurtarılmış bölge gibi olur. Daha sonra Ukrayna'nın ekosistemi, kanunları stabilize olunca bunun önü daha çok açılır. Ukrayna, bu konuda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmalı. İki ülke arasında kararlaştırılmış bir bölgede yapılan yatırımlar daha hızlı finansman kaynağı bulabilecektir. Ukrayna'da da bu konu gündeme gelmeye başladı, olumlu görüşler var" dedi.

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Star Gazetesi
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