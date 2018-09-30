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Suriyeliler artık geri dönmeye başladı

Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, güvenli bölgelerin oluşmasının ardından ülkelerine dönüyor. 7 ayda 3 bin Suriyelinin geri döndüğünü söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Alatepe, "Başta otobüsleri zor dolduruyorduk, sonra sayı her geçen gün arttı" dedi
30 Eylül 2018 08:00
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Suriyeliler artık geri dönmeye başladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yavaş yavaş ülkelerine dönüyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, yedi ay içinde 3 bin Suriyelinin yurtlarına döndüğünü aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının ardından Suriye'de güvenli bölgelerin oluşmasıyla birlikte iç savaş nedeniyle İstanbul Esenyurt'a sığınan Suriyeliler, yurtlarına dönmeye devam ediyor.

'Afrin'den geldiler'

Esenyurt Belediyesi'nin aracılığıyla ülkelerine dönen ailelerden biri de savaş nedeniyle beş yıl önce Afrin'den Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Muhammed ailesi. Savaş sırasında evlerine isabet eden roket nedeniyle evleri yıkılınca aile can güvenliklerinin olmadığını düşünerek Türkiye'ye gelmiş. Dört kişilik Muhammed ailesi yarın memleketleri Afrin'e dönecek. Döndükleri için mutlu olduklarını aktaran Muhammed ailesi, "Keşke savaş hiç olmasaydı ve biz hiç gelmeseydik" diyor. "Yaşanan savaşta ailemden birçok kişi kaybettim" diyen 33 yaşındaki iki çocuk babası Ahmet Muhammed, Türkiye'ye geliş sürecini şöyle anlatıyor:

'Ölümden kaçtık'

"Roket evimizi yıktı. Aslında gelme taraftarı değildim ama ailemin can güvenliği yoktu. Ölümden kaçıp geldik. Şimdi eskiye göre oraların daha iyi olduğunu öğrendik ve dönmeye karar verdik. Burada başta çok zorlandık. Ama Allah razı olsun, bize kapınızı açtınız, misafir ettiniz. Artık gitme vakti geldi. Toprağımı da oradaki yaşamımı da özledim. Gittiğim için hem mutluyum hem de buradaki komşularımı özleyeceğim için üzülüyorum."

Ayşe Muhammed (26) de eşi gibi ailesinden birçok kişiyi kaybetmiş. Muhammed de bir yandan gittiğine sevindiğini bir yandan da üzüldüğünü söylüyor. Genç kadının anne, babası ve ağabeyi dönmeyi düşünmedikleri için İstanbul'da kalacak. Muhammed, "Suriye'ye elbette ki dönmek istiyorum. Buradaki insanların örf, adeti, yaşam tarzı Suriyelilerden çok farklı. Bir de burası çok pahalı. Suriye'de bir insan çalışsa 10 kişiyi doyuruyordu ama burada hepimiz çalıştığımız halde yetmiyor" diyor.

ANNE KIZIN VEDASI DUYGULANDIRDI

Kızıyla vedalaşmak için Muhammed çiftinin bulunduğu eve gelen Suriyeli Emine Genç Hamis, kızına sarılıp gözyaşı döküyor. Hamis, "Savaştan sonra biz buraya gelince evli olan bir kızım Suriye'de kaldı. Dört yıldır bir defa bile ne kızımı ne torunlarımı gördüm. Şimdi de bu kızım gidiyor. Savaş nedeniyle çocuklarıma hasretim. Ben de gitmek isterim ama eşim gitmek istemiyor. Çünkü bizim köyde elektrik, su, iş yok, gidip ne yapacağız. Evimiz de harap durumda. Bir de orada rahat değildik" diye konuşuyor.

'Esenyurt'ta 100 bine yakın Suriyeli bulunuyor'

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, ülkelerine geri dönen Suriyeliler için şunları söylüyor:

"Cumhurbaşkanımızın, yapılan operasyonların ardından 'Buralara bu insanlar gitmelidir' sözü üzerine belediye olarak harekete geçtik. Zaten Suriyeli nüfusun en kalabalık olduğu ilçelerden biriyiz. Resmi kayıtlara göre 50 bin Suriyeli var ama bunun kadar da kayıt dışı var. 100 bine yakın. Suriyelileri ilk göndermeye başladığımızda 'Başkan şov yapıyor' dediler. Evet, biz şov yaptık. Şov yapmamızın da iki nedeni vardı. İlki Suriyelilerin gitmeleri gerektiğini bilmesi lazım ve birilerinin bunu onlara hatırlatması gerekiyordu. İkincisi ise, kendi insanımıza 'Suriyeliler gidiyor, sakin olun' demek içindi. Çünkü Suriye'de gelen şehit haberlerini dinleyen halk, Suriyeli gençlerin buradaki kafelerde nargile içmelerini görmek istemiyordu. Bu durumdan rahatsız olan halkı da sakinleştirmek gerekiyordu. İlk gönderdiğimiz de otobüsü zor doldurduk ama daha sonraki göndermelerimizde sayı her geçen gün arttı. Yedi ay içinde Cerablus, Azez ve Afrin'e 13 kafile yani 3 bin kişi gönderdik. Tüm Suriyeliler gidene kadar projeyi sürdüreceğiz. Seneyi 5 binle kapatmayı hedefledik. Gitmek istemeyenler için de kanun getireceğiz."

Çiğdem Yılmaz
Milliyet
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