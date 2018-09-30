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Kırbaç bizi teğet geçti, Zorba komşuyu fena vurdu

Yunanistan'da "Zorba", Türkiye'de "Kırbaç" olarak anılan tropikal fırtına, yön değiştirdi. Komşuyu felç eden fırtına Türkiye'yi kısmen teğet geçecek. "Kırbaç"ın, Trakya ve Biga'da etkili olacağı belirtildi
30 Eylül 2018 08:45
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Kırbaç bizi teğet geçti, Zorba komşuyu fena vurdu

Yunanistan, dün "Zorba" adını verdikleri tropikal fırtına ile tanıştı. 11 metreyi bulan dalgalar ülkenin güneydoğusunda önemli hasara neden oldu. Zorba, ülkenin güneydoğusunda rüzgar, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla etkisini hissettirdi.

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

Vatan gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de "Kırbaç" olarak anılan fırtınanın yön değiştirmesi ise ülkemize ve özellikle kıyı Ege'ye olası etkilerini azalttı. Yine de fırtınanın yer yer hızının 100 km'yi bulacağı uyarısında bulunuldu. İklim Bilimci Prof. Murat Türkeş'e göre Biga Yarımadası en çok etkilenecek yer. Trakya illeri ve İstanbul da yağış alacak.

ETKİSİ AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, dün Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın yön değiştirdiğini ve Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen rüzgarın şiddeti ile yağışın "bir miktar azalmasının" beklendiğini açıklamıştı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Marmara'da rüzgarın bugün sabahtan itibaren kuzey ve kuzeydoğu, yarın sabahtan itibaren de güneybatıdan saatte 50-75 kilometre hızla fırtına, zaman zaman saatte 90 kilometreyle kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirtti.
Vatan
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