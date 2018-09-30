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Kırbaç bizi teğet geçti, Zorba komşuyu fena vurdu
Yunanistan'da "Zorba", Türkiye'de "Kırbaç" olarak anılan tropikal fırtına, yön değiştirdi. Komşuyu felç eden fırtına Türkiye'yi kısmen teğet geçecek. "Kırbaç"ın, Trakya ve Biga'da etkili olacağı belirtildi
Yunanistan, dün "Zorba" adını verdikleri tropikal fırtına ile tanıştı. 11 metreyi bulan dalgalar ülkenin güneydoğusunda önemli hasara neden oldu. Zorba, ülkenin güneydoğusunda rüzgar, şiddetli yağmur, toprak kayması ve dev dalgalarla etkisini hissettirdi.
İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR
Vatan gazetesinde yer alan habere göre Türkiye'de "Kırbaç" olarak anılan fırtınanın yön değiştirmesi ise ülkemize ve özellikle kıyı Ege'ye olası etkilerini azalttı. Yine de fırtınanın yer yer hızının 100 km'yi bulacağı uyarısında bulunuldu. İklim Bilimci Prof. Murat Türkeş'e göre Biga Yarımadası en çok etkilenecek yer. Trakya illeri ve İstanbul da yağış alacak.
ETKİSİ AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, dün Orta Akdeniz'de oluşan tropik
fırtınanın yön değiştirdiğini ve Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen
rüzgarın şiddeti ile yağışın "bir miktar azalmasının" beklendiğini
açıklamıştı.
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