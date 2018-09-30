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Etiyopya'da FETÖ yağması
FETÖ'cüler, Etiyopya'da "hayır kurumu" adı altında Türkiye'den ve Etiyopya'dan topladığı bağışlarla kurduğu okulları yasa dışı şekilde kendi üstüne geçirdiği ortaya çıktı
FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında dün Etiyopya savcılığına yapılan suç duyurusuyla teslim edilen bazı belge ve dokümanlara ulaştı. Belgelerde, Etiyopya'da ilk olarak "Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu" adıyla faaliyet gösteren ve bu isimle okul işletmeye başlayan örgütün, 2009 yılında tüm varlıklarını Kaynak isimli şirkete sattığı görülüyor.
Ülke yasalarına göre, hayır kurumlarının mal varlıklarını başka bir özel şirkete devretme yetkisi bulunmazken, satış sözleşmelerinin altındaki imzalar da dikkati çekiyor. Okulların Oromiya eyaletinin Sebbeta bölgesindeki kampüs arazisinin bu vakıf adına Erol Dede tarafından Kaynak isimli şirket adına eski sözde Etiyopya sorumlusu Murat Yıldırım'a satıldığı görülüyor.
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