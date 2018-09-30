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Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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