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Vergi Dairelerinde yapılandırma mesaisi

Vergi daireleri, yeniden yapılandırma nedeniyle hafta sonu mesai yapıyor
30 Eylül 2018 09:37
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Vergi Dairelerinde yapılandırma mesaisi

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlara 1 Ekim mesai saati bitimine kadar süre tanındı. Mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelecek sıkışıklığın önlenmesi için bugün saat 17.00'ye ve 1 Ekim Pazartesi saat 21.00'e kadar daireler açık olacak.

Akşam
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