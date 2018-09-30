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Vergi Dairelerinde yapılandırma mesaisi
Vergi daireleri, yeniden yapılandırma nedeniyle hafta sonu mesai yapıyor
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlara 1 Ekim mesai saati bitimine kadar süre tanındı. Mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelecek sıkışıklığın önlenmesi için bugün saat 17.00'ye ve 1 Ekim Pazartesi saat 21.00'e kadar daireler açık olacak.
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