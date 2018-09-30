Yunanistan'dan bazı kaçakların 'geri itildiği' iddiası

Çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma, birinin ayağı kırık 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bazıları yarı çıplak olan şahıslar, Yunan askerlerinin kendilerini darbederek elbiselerini aldıklarını, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına darp edilerek zorla gönderdiklerini öne sürdü.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edilen düzensiz göçmenlere elbise, ayakkabı verilerek, yemek ve duş imkanı sağlandı.

"Geri itme/push back" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Türkiye ile kara sınırını tel örgü ile kapatması sonrası doğal sınır Meriç Nehri kaçaklar tarafından daha çok kullanılmaya başlandı.

Botlarla Meriç'i aşan düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçiyor. Ancak son yıllarda uluslararası anlaşmalara göre sınırı geçebilen kaçakların durumunu incelemekle yükümlü olmasına rağmen Yunanistan, AB mevzuatına da aykırı olarak toplu sınır dışı işlemleri yapıyor