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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu Mehmet Uslu (57), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
30 Eylül 2018 10:29
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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Mehmet Uslu (57), dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinin 'Rıfat'ı olarak da bilinen Mehmet Uslu, en son Star TV ekranlarında yayınlanan 'Söz' dizisinde 'Albay' karakteriyle ekranda yer almıştı.

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseri ile savaşan oyuncu, dün gece saat 23:00'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Akşehir'e gidecek ve yarın, Akşehir'de son yolculuğuna uğurlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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