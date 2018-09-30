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Mahallede iki kişi hariç herkesin soyadı aynı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Alakuzu ve Bellene mahallerinde, atamayla gelen kamu görevlileri dışında yaşayan herkes, Cüneydioğlu soyadını taşıyor
30 Eylül 2018 10:31
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Mahallede iki kişi hariç herkesin soyadı aynı

Reyhanlı'nın Alakuzu ve Belene mahallelerinde yaşayan vatandaşların tamamı Cüneydioğlu aşiretine mensup. Bu iki mahallede oturan, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 1500 kişi, Cüneydioğlu soyadını taşıyor. Alakuzu ve Bellene'de, sadece atamayla gelen imam ve öğretmen ile aileleri farklı soyad taşıyor.

Hatay ve ilçeleriyle Türkiye'nin çeşitli illerinde ikamet edenlerle birlikte Cüneydioğlu aşiretinin nüfusu 5 bini buluyor. Aşiret bireyleri arasında doçent, doktor, emniyet müdürü ve çeşitli mesleklerde memur ve iş adamları da bulunuyor.

Alakuzu Mahallesi'ndeki ilkokulda 4 yıldır öğretmenlik yapan İbrahim Yanmaz, göreve başladığında öğrencilerin ve vatandaşların soyadlarının aynı olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Yanmaz, "Çocukların soyadının aynı olduğunu görünce önce bir karışıklığa sebep olabileceğini sandım. Fakat ilerleyen günlerde çocuklarla da kaynaşınca bunun karışıklığa neden olmadığını gördüm. Bir eğitimci olarak burada olmaktan mutluyum, öğrencilerimin başarısından da memnunum" dedi.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORLAR

Alakuzu İlkokulu Müdürü Ahmet Sürmüş ise geçen yıl ekim ayında atandığında mahallede yaşayanların soyadının Cüneydioğlu olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını anlattı. Sürmüş, mahalle halkının eğitim ve öğretime önem verdiğini belirterek şunları söyledi:

"4 derslikli okulumuzda 87 öğrenci bulunuyor. Yüzde 99unun soyadı Cüneydioğlu olan şirin ve güzel bir mahallede eğitimci olarak görev yapmaktan mutluyum. Mahallede eğitim oranı ve okullaşma oranı yüzde 100dür. Bu başarı da velilerle öğretmenlerin uyum içerisinde olmaları ve okulla yakından ilgilenmelerinden kaynaklanıyor. Bugüne kadar olduğu gibi, velilerin desteği ile eğitimde başarı oranının daha yükseklere çıkacağına inanıyorum. Bu okulda görev yapmak gurur verici."

Abdurrahman Cüneydioğlu ise oğlu Yunus Emre'yi 2 kilometre mesafedeki evinden her gün otomobili ile okula getirip götürdüğünü, çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.
DHA
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