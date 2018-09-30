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Yaşlı adam, fındık bahçesinde ölü bulundu
Samsun'da bir yaşlı adam fındık bahçesinde ölü olarak bulundu
Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinin Şenpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Taş (72), kendisine ait fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Mehmet Taş'ın ölümü şüpheli bulundu. Kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin edilen yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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