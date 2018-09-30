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ÖTV indirimi galericileri heyecanlandırdı

Sıfır araç alımlarındaki yüzde 15'lik ÖTV indirimini değerlendiren galerici Ahmet Yurtlu, "ÖTV indirimi piyasaya soluk verecek" dedi
30 Eylül 2018 10:38
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ÖTV indirimi galericileri heyecanlandırdı

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlyu, ÖTV indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sıfır araç fiyatlarının çok arttığını, bunun da ikinci el araç piyasasını etkilediğini kaydeden Yurtlu, "Otomobil piyasasında giren araçlar ithal girdiler olduğu için dövizlerin de artmasıyla beraber ciddi bir fiyat artışı oldu. 0 araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fiyatlarda çok ciddi bir uçurum var. 312 bin TL olan bir aracın şuan bizdeki bulunan birebir aracın karşılığını 174 bin TL'ye satışa sunduk. Bu çok ciddi bir oran. Sıfırla ikinci el arasında 130 bin TL'lik fark, çok ciddi bir fiyat farkıdır. Bunun bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Sıfır araç fiyatlarının çok fazla geri geleceğini düşünmüyoruz. Bunun için ikinci elde son 6 ayda ciddi artışlar oldu. Biz müşterilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Araba alacaklar elini çabuk tutsunlar. Çünkü fiyatları yüksek diye konuşuyoruz ama bu fiyatları 6 ay sonra çok düşük bulacağımızı zannediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖTV indiriminin piyasaya soluk vereceğini kaydeden Yurtlu, "Bu sıkıntıları hükümet gördü ve ÖTV indirimine girdi. Bu ÖTV indirimi piyasaya bir soluk verecek ve sıfır araç satışlarına nefes aldıracak. Sıfır araç satışlarının hareketlenmesi demek, ikinci el piyasasını da canlandıracak. Sıfır araç ne kadar çok satılırsa ikinci el piyasası da o kadar hareketlendir. Çünkü sıfır araç alacak vatandaşlarda mutlaka ikinci el araç vardır. Onu piyasaya sokar. Buda ikinci el piyasasında ki hareketliliği sağlayacaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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