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ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

ALES sona erdi... Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
30 Eylül 2018 12:45
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ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

Bu yıl yapılan ALES'in 2. si sona erdi.

2018 yılındaki 3. ALES de 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.

ALES 81 il merkezinde saat 10.15'de başladı. Adaylara toplamda 150 dakika süre verildi.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.

ALES'i adaylar memurlar.net formunda değerlendiriyor. Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
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