|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
ALES sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
ALES sona erdi... Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
Bu yıl yapılan ALES'in 2. si sona erdi.
2018 yılındaki 3. ALES de 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak.
ALES 81 il merkezinde saat 10.15'de başladı. Adaylara toplamda 150 dakika süre verildi.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.
ALES'i adaylar memurlar.net formunda değerlendiriyor. Adayların değerlendirmeleri için TIKLAYINIZ
Bu haber 54,018 defa okundu. 16 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR