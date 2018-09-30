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Ünlü oyuncu Kemal İnci evinde ölü bulundu
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu. İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor
85 yaşındaki oyuncu İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği ediliyor.
Aile yakınlarının da evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek de yer alıyor. İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.
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