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'Affın amacı FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumu sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
30 Eylül 2018 12:34
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'Affın amacı FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu gecikmeyle de olsa devreye girerek bağımsızlık vasfını gösterdiler.

Faizdeki yükseliş milletimizi rahatsız etmiştir.

Türkiye ekonomik türbülansta şiddetli sallanırken bundan faydalanmaya çalışanlar mutlaka afişe edilmelidir.

Döviz artarken etiketleri kahredici şekilde yükseltenler döviz düşerken aynı şekilde fiyatları indirecekler mi?

Fırtınanın şiddeti ne kadar yüksek olursa olsun dayanacağız.

Türkiye ekonomik sabotajın üstesinden gelecek yaralarını saracaktır.

Faiz ve kur ateş saçarken "hükümet yıpranır mı" tartışmasına girmek gayrı milliliktir.

Biz CHP gibi davranamayız. Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini biliriz.

Cumhurun ittifak tercihine sadakat gösteririz. Millet ne diyor ona bakarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de muhataplarının yüzüne bak baka yaptığı eleştiriler hafızalara kazınmıştır.

CEZA İNDİRİMİ TEKLİFİ

Terör suçları, çocuk ve kadın katliamcıları, cinsel istismarcı ve caniler, katiller kapsam dışı.

Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek.

Uyuşturucu konusunda hiç kimse bize ayar veremez. MHP Uyuşturucu baronlarıyla kıyasıya mücadele eden ahlaki zihniyete haizdir.

Sayın cumhurbaşkanı kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur, af sadece devlete karşı işlenmiş suçlarda olabilir diyor bu görüşe saygı duyuyoruz ama hukuki bir temeli olmadığını biliyoruz.

Devlete karşı işlenmiş suçlar ağır bir cürümdür.

Kanayan yarayı görmezden mi gelelim. Teklifimiz TBMM'de konuşulsun. Toplumsal rahatlama sağlansın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.

Kanun teklifimiz meşrudur. İyi hazırlanmıştır. Cumhur ittifakı başka teklifimiz başkadır. Fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur ittifakında duruşumuzda bir değişiklik yoktur. MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Biz zafer hırsızı değiliz. Biz başkalarının başarıları üzerine kuluçkaya yatacak acziyete sahip değiliz.

"Birinci partiyiz her ilde aday çıkartacağız" sözlerine gerek yoktur. Her ilden aday çıkartmak her partinin hakkıdır. Ne var ki yeni hükümet siteminin herhangi bir kazaya uğramaması için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday çıkartmayacağız.

Bunun haricinde her seçim bölgesinde diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır.

Cumhur ittifakında görüşmeler resmidir. Resmi görüşmeleri itibarsızlaştırmanın manası yoktur. Biz cumhur ittifakına taktiksel bakmıyoruz. Cumhur ittifakı bizzat cumhurun iradesine dayanmaktadır.

SORU & CEVAP

Yerel seçimde iş birliği için bir tarih var mıdır?

Cumhur ittifakında yasal olarak bir tecrübe kazanılmışsa mahalli idareler seçiminde de bu tecrübeden yararlanılır. Cumhurbaşkanından bir talep henüz gelmemiştir. bir talep gelirse görüşülür.

MC Kinsey hakkında değerlendirmeniz ne olur?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili CHP'nin alelacele yapmış olduğu eleştiriye cevap verdiler. O konu üzerinde daha fazla tartışmaya gerek yok. CHP'de bu açıklamayı yapan kişi Kemal Derviş ile olan ilişkisini kamuoyuyla paylaşsa iyi olur.
Memurlar.Net
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