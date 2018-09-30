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Vatandaş istemedi, Bakan projeyi onaylamayacağını söyledi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde "kentsel dönüşüm" nedeniyle belediyeyi protesto eden vatandaşları dinleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devletin ve bakanlığın, halkın istemediği hiçbir projeyi onaylamayacağını vurguladı
30 Eylül 2018 13:39
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Vatandaş istemedi, Bakan projeyi onaylamayacağını söyledi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde "kentsel dönüşüm" nedeniyle belediyeyi protesto eden vatandaşları dinleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, devletin ve bakanlığın, halkın istemediği hiçbir projeyi onaylamayacağını vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yardımcısı Fatma Varank'la, çeşitli incelemelerde bulunmak amacıyla Mardin'e geldi. Yatırımları incelemek üzere Yeşilli ilçesine geçen Bakan Kurum, "kentsel dönüşüm mağduru" oldukları ve evlerinin karşılığını almadıkları iddiasıyla belediyeyi protesto eden bir grup vatandaşla karşılaştı. Vatandaşların yanına giderek, sorunlarını dinleyen Bakan Kurum, daha sonra gruptan temsilci seçerek, belediye binasında görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, vatandaşların istemediği hiçbir işleme izin vermeyeceklerini belirtti. Vatandaşların anlaşmadığı bir sürece kendilerinin de dahil olmayacağını anlatan Bakan Kurum, bunun yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'e talimatlarda bulunan Bakan Kurum, "Çoğunluk yüzde 50 olmadığı sürece anlaşma yapılan binaları da yıkmayalım. Sonra bu iş yüzde 10'la başlamış olur, sıkıntı olur. Başkanım duyuyorsun değil mi" dedi.

Bakan Kurum, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'a da, "Cami projesini işin genelinden ayırın. Yani burayı ayrı, yolları ayrı, genel kentsel dönüşümünü ayrı ayrı yapın" diye önerilerde de bulundu.

Vatandaşları temsilen konuşan Hatip Kürşat ise, ilçenin güzelleşmesini istediklerini ama bazı konularda mağdur edildiklerini ifade ederek, "Allah razı olsun bakanımız derdimizi dinledi. Bakan, yeterli sayı olmadığı müddetçe kimsenin evinin yıkılmayacağını söyledi. Bakandan Allah razı olsun. Türkiye'nin geleceği için iyi bir insan" diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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