Liseli öğrenciler projeleriyle Türkiye birincisi oldu

Bilim Sanat Merkezi öğrencileri Alperen Kahraman, Ahmet Efe Bakırcı, Talha Açıkgöz, Eren Şen, Tufan Karadal, Abdullah Oğul tarafından, öğretmenler Ertuğrul Özar, Cüneyt Akyol, Mehmet Özel ve Süleyman Gezici danışmanlığında hazırlanan 'Çarcam' isimli proje araç hırsızlığının önüne geçmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST tarafından düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji proje yarışmasında da Ulaşım alanında Türkiye 1.'liği kazanan projede amaç araç hırsızlığının önüne geçmek, trafik kazası sebeplerinin başında gelen araç kullanırken telefon kullanımını azaltmak ve kaza anında insan hayatını koruyan en önemli donanım olan emniyet kemeri kullanımını zorunlu hale getirmek.

Proje sayesinde yapay zeka algoritmaları kullanılarak araç sahibinin yüzünün tanıtılması ile farklı kişilerin aracı sürmeye çalıştığı bilgisi araç sahibine sms ile bildiriliyor.

Aynı zamanda araçta yüz tanıma sistemi için bulunan kamera, kazalara sebep olan en büyük problemlerden birisi olan sürücünün telefonla konuşmasını ve emniyet kemeri takıp takmadığını da tespit edebiliyor. Sürücü telefonla konuştuğunda veya emniyet kemerini hareket halindeyken çıkardığı kamera sayesinde algılayarak sürücüye ikaz veriyor.

Projenin detaylarını anlatan Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Talha Açıkgöz, "Projemizde arabaların çalınmasına karşı bir güvenlik önlemi geliştirmek istedik. Bilgisayarımızda görüntü işleme tekniklerini kullanarak direksiyon karşısındaki kişinin aracın sahibi olup olmadığını anlıyoruz. Eğer o kişi aracın sahibi değilse otomatik olarak aracın sahibinin cep telefonuna sms gidiyor ve arabanın konumu da bildiriliyor. Bu şekilde araba hırsızlığını tamamen önlemiş oluyoruz. Aynı zamanda bu sistemle sadece sms gönderme olarak değil aynı zamanda kontağın kapatılması yani çalınmanın tamamen engellenmesi sağlanabilir hem de aynı zamanda çalınmanın yanı sıra aracın sahibinin emniyet kemeri takıp takmadığı yada alkol kullanıp kullanmadığı yada sigara içip içmediği, cep telefonuyla konuşup konuşmadığı da algılanarak bunları da engellediği zaman kaza ihtimalini de oldukça düşüreceğini düşünüyoruz. Projenin maliyeti de oldukça maliyetsiz. Son zamanlarda araba maliyetleri iyice artmışken 500 TL gibi makul gibi bir fiyata bir elegan sürüme bu kamera sistemi elde edilerek oldukça büyük bir kayıptan kurtulmuş olabiliriz. Zaten modern arabalarda hem bilgisayar hem de ekran zaten bulunmakta eklenmesi gereken tek şey kamera. Bu şekilde oldukça ucuz bir sistemle oldukça büyük bir maddi kayıptan kurtulmuş olabiliriz" şeklinde konuştu.

Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ata Bakırcı ise "Araç sahibinin gerçekten araç sahibi olup olmadığını tespit ettik. Eğer ki araç sahibi değilse hazırladığımız uygulama sayesinde telefona bildirim gönderdik ve anında aracın sahibine bildirim verilmesini sağladık" diye konuştu.

Niğde Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsa Aliç yaptığı açıklamada, "TEKNOFEST ülkemizin en prestijli etkinliklerinden bir tanesidir. Burada yüzlerce kurum, yüzlerce üniversite arasından bizim projemiz ulaşım kategorisinde Türkiye 1.'liği elde etmiştir. Burada öğrencilerimizin çok büyük özveri ve gayreti bulunmaktadır. Tabii ona danışmanlık yapan öğretmenlerimizi de taktir ediyoruz, tebrik ediyoruz. 9 projemize 4 öğretmen danışmanlığında 7 öğrencimiz başvuru yaparak finale kalmıştır. Finale kalan projeler içerisinde ise bizim 'Çarcam' isimli projemiz ulaşım alanında Türkiye 1.'si olmuştur. Bizim 1. olduğumuz ulaşım kategorisinde ise Türkiye'de 650 proje başvuru yapmış finale 30 proje çağrılmıştır. Öğrencilerimiz bu 650 başvuru arasından sıyrılarak Türkiye 1.'liğini elde etmiştir. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.