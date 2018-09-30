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Göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Edirne'nin Enez ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu, 5 kişinin cesedine ulaşıldı
Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.
Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması sürdürülüyor.
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