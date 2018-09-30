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Şanlıurfa'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
30 Eylül 2018 14:46
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Şanlıurfa'da bir terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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