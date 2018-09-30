Antalya'daki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında Antalya-Kemer D-400 karayolunun Karabucak mevkisi yakınlarında Arif K. yönetimindeki 01 AIT 20 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. 4 Rumen turist, 2 rehber ve şoförün bulunduğu minibüs, yolda yan yatarak yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra tavan kısmından yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Kazada Cornelina Luminita Ilies (62), Ioan Dan Ilies (65), Rumen Andreea Catalina Ilies (32) olay yerinde yaşamını yitirmişti. Rumen turist Stefano Curti (44) ile sürücü Arif K., rehberler Rumen Sezhgin Veli ve Rus Lana Bukata (21) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Durumu ağır olan rehber Lana Bukata tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazadan sonra hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Arif K. ise polis tarafından gözaltına alındı.