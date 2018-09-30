Eskişehir'de 200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr.Rahşan Tamsü Polat başkanlığında Yazılıkaya Midas Vadisi'nde geçen yıl başlatılan arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, Dağlık Phrygia bölgesindeki Akpara Kale çevresinde Alt Paleolitik dönemden kalma 200 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen oval iki yüzeyli alet ile Neolitik döneme ait disk biçimli kazıyıcı bulundu.

Dr.Rahşan Tamsü Polat, Yazılıkaya Midas Vadisi'nin 250 bin ile 200 bin yıl öncesinden sürekli yaşanılan bir yer olduğunun saptandığını belirtti. Polat, vadide Phryg kült anıtları ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yeni yerleşim yerleri ile mezar yerleri de belirlediklerini söyledi.

BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, çalışmayı yapan ekibe teşekkür etti. Şanlı, çalışmalara geçen yıl başlandığını, belediye olara kendilerinin de destek verdiğini belirterek, "Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr.Rahşan Tamsü Polat danışmanlığında, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Labaratuvarı Müdürlüğü uzmanlarının katılımı ile Yazılıkaya Midas Vadisi'nde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiş, önemli keşiflerde bulunulmuştur. Vadideki arkeolojik alanlar belgelenmiştir. Frig Uygarlığının ünik eserleri olan Frig anıtları ile Frig kalelerinde koruma önerilerine yönelik gerekli çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında desteklenmiştir. Ayrıca lojistik ve iaşe konularında araştırmaya Han Belediyesi ile Eskişehir Odunpazarı Belediyesi de önemli katkılarda bulunmuşlardır. İlçemizin kültürel mirasının korunması ve geliştirilmesi konusunda katkısı olan kurum ve kişilere teşekkür ederiz" dedi.

YAZILIKAYA MİDAS VADİSİ

Yazılıkaya Midas Vadisi, Han ilçesinin 23,5 kilometre kuzeybatısında, Eskişehir'e 70 kilometre uzaklıktadır. Vadide, Yazılıkaya Midas Anıtı da bulunuyor. Phrygler doğayı tüm canlılığı ile simgeleyen ana tanrıça Matar'a duydukları derin saygı ve bağlılıklarının en güzel görsel kanıtlarını Phryg vadilerinde yapılmış olan anıtsal ya da küçük ölçekli kült anıtları oluşturmakta. Anadolu kültür tarihinin ünik birer eseri olan bu anıtlar, Phryg kültür ve sanatının en çarpıcı örneklerini oluşturuyor. Yazılıkaya Midas Şehri yerleşmesinde anıtsal ve çok sayıda kült anıtının olması, burasının Phryglerin bölgedeki en büyük dini metropolü olduğunu gösteriyor. Fasadlar (yapı ön cephesi), altarlar (sunak) ve nişlerden oluşan bu anıtların mimari olarak tasarımları birbirinden farklı olarak yapılmış olsa da, hepsi ana tanrıça Matar Kubileya kültüne adanmış birer açık hava tapınağıdır.