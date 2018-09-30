|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
Erzurum'da polis memuru Yusuf Ersamut, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Yusuf Ersamut, bugün sabah saatlerinde görevi başında rahatsızlandı.
Meslektaşları, ekip aracı ile Ersamut'u merkez Palandöken ilçesindeki Mareşal Çakmak Devlet Hastane'sine götürdü.
Kalp krizi geçirdiği saptanan evli ve 2 çocuk babası Ersamut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Erzurum'a geçen yıl tayin olan 26 yıllık polis memuru Yusuf Ersamut için, bugün saat 16.00'da Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Aslen Erzurumlu olan Ersamut'un cenazesi, ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderilecek ve burada toprağa verilecek.
Bu haber 16,188 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR