1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarihi köprüde tepki çeken görüntü

Edirne'de, Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in yaptırdığı Meriç Köprüsü'ne, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılıp, çeşitli semboller çiziliyor. Padişahların kullandığı Seyir Köşkü, yazılarla kirletilirken, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka kelimeyle izah etmek, mümkün değildir" dedi.
30 Eylül 2018 15:27
Yazdır
Tarihi köprüde tepki çeken görüntü

Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdulmecit tarafından yaptırılan, 1847 yılında hizmete açılan tarihi Meriç Köprüsü'ne, son günlerde henüz kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazılıyor, çeşitli semboller çiziliyor. Köprünün özellikle Seyir Köşkü'ne yazılan yazılar ve yapılan çeşitli şekiller, tarihi yapıyı yazı duvarına çevirdi. Padişahların güneşin batışını izlediği Seyir Köşkü'nün mermerden olan sütunları ile kemerlerinin neredeyse her tarafına yazılan duvar yazıları ve renkli boyalarla çizilen şekiller, görenlerin tepkisine yol açıyor.

'BUNUN ADI VANDALİZİM'

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Seyir Köşkü'ne duvar yazıları ile zarar verilmesine tepki gösterdi. Tarihi köprüye bilinçli olarak zarar verildiğini savunan Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka bir kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Yani yüzyıllardan bu yana ayakta olan, bugüne kadar hiç bozulmayan, hatta Abdülmecid'in ismini de taşıyan köprü burası. Halk arasında Meriç Köprüsü olarak bilinen asıl adı Mecidiye Köprüsü'dür. Böyle bir tarihi eserin üzerine yazılar yazmak, devlet malına zarar vermenin tek bir ifadesi vardır, o da vandalizm. Ben bu gençliği anlamıyorum. Bu yaptıkları doğru değil. Tarihten gelen eserlere zarar vermemeleri gerekir. Tarihi köprünün bu halde olması turizm müdürü olarak beni son derece üzmektedir" dedi.

EDİRNELİLER TEPKİLİ

Tarihi köprüye yazılarla zarar verilmesine tepki gösteren kent sakinlerinden Nebahat Duman, "Edirne'de tarihi eserlerden bir tanesi de bu tarihi köprümüz. Bencil insanların saçma sapan düşüncelerini ifade ettiği şekillere kurban olmaması gerekir. Ayrıca görüntü kirliliği ve bu tarihe dokuya zarar verme, bilinçsizlik adına ne diyorsanız deyin; çok çirkin, hiç onayladığımız bir şey değil. Edirne halkı olarak kınıyoruz, çok üzücü bir durum" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Katık da tarihe saygısızlık yapıldığını belirterek, "Çok çirkin, tarihe yapılan bir ayıp. İçler acısı bir durum. Bunların hepsi kültürel miras sonuçta. Bunun yapılması tamamen tarihe saygısızlık. Burada yazılan yazılar ve yapılan sembollerden bunu gençlerin yaptığını anlayabiliyoruz" dedi.

Öte yandan tarihi Meriç Köprüsü'nün yanı sıra Tunca Köprüsü'nün Seyir Köşkü'ne de çeşitli yazılar yazıldığı görüldü.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,337 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yakutiye Medresesi 7 asırdır insanlığın hizmetinde
30 Eylül 2018 22:49		 Aydın'da takım otobüsü devrildi: 1'i doktor, 8 yaralı
30 Eylül 2018 21:39
Çekme helva dünya markası olma yolunda
30 Eylül 2018 20:58		 Manyas Gölü yakınlarında heyecanlandıran kazı!
30 Eylül 2018 20:43
Gelin arabası kaza yaptı: damat öldü, gelin ağır yaralı
30 Eylül 2018 20:16		 Suriye sınırında orman yangını
30 Eylül 2018 20:01
İş başa düşünce başladığı kasaplıkta 'kadın usta' oldu
30 Eylül 2018 18:38		 Terk edilmiş mahalledeki camilerin gönüllü bekçisi
30 Eylül 2018 18:33
Köy okulları için kitap topladılar
30 Eylül 2018 18:13		 Erciyes'e kar yağdı
30 Eylül 2018 17:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doğalgaza, konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 zam
10 bin polis alımı için ön başvurular başladı
Erdoğan: EURO 2024 masrafından kurtulmuş olduk
MEB alan değişikliği yoluyla Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanına Öğretmen atayacak
Kamu harcamalarında tasarruf 2019 yılında da sürecek
Kamu yönetiminde kendini bilmenin ve yönetmenin kuralları
Uzun süreli hastalık yoksa, memura refakat izni verilebilir mi?
Bahçeli'den 'Af'dan dönüş yok' mesajı
'IMF'ye olan borç bizim dönemimizde sıfırlandı'
MHP: FETÖ mağduru garibanları koruyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hain 1
entry kelimesinin türkçesi 1
dua 1
ahlak felsefesi 1
pazar günü evden çıkmamak 5
sarhoş olmak 2
harem selamlık 5
mübaşir 1
akp-pdy 1
günaydın demeyen iş arkadaşı 2
SON İLANLAR
Orhaneli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türkiye Su Enstitüsü 1 Sözleşmeli Uzman Personel Alacak
Balıkesir Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin polis alınacak
Silifke Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
İdil Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam