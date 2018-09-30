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'IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti'dir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir. Bu, Türkiye'nin boynuna vurulmuş bir prangaydı. Şimdi bir firma üzerinden konuyu IMF'ye kadar getirdiler, bu kötü niyettir, art niyettir"
30 Eylül 2018 15:43
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'IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti'dir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışılmaya karar verilmesiyle ilgili, "Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir. Bu, Türkiye'nin boynuna vurulmuş bir prangaydı. Şimdi bir firma üzerinden konuyu IMF'ye kadar getirdiler, bu kötü niyettir, art niyettir." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerin yaklaştığını söyledi.

Adana'da büyükşehir belediyesi ve 15 ilçe belediyesini AK Parti olarak kazanmayı amaçladıklarını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"MHP ile güzel bir yol yürüyoruz. 'Cumhur İttifakı' ile 24 Haziran seçimlerinde örnek bir ortaklık gerçekleştirdik. Bu ortaklık ve ittifakımız sayesinde, hukuki alt yapısı olan, yasal olarak da düzenlenmiş ittifakımız sayesinde çok önemli bir süreci başarıyla geride bıraktık. Bizim için birlikte yürüdüğümüz bu yol çok kıymetli ve önemli. Bunun zarar görmesini isteyen, kenarda, çevrede bekleyenler var. MHP ile aramıza 'nifak girsin, sıkıntı yaşansın' diye elini ovuşturanlar var. AK Parti ailesi olarak böyle bir şeye izin vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. MHP ile olan ilişkilerimizde hassasiyetimiz, titizliğimiz, özenimiz devam edecek."

Yerel seçimlerin önemine değinen Sarıeroğlu, MHP ile görüşmelerin sürdüğünü anımsatarak, "Türkiye'nin birinci partisi olarak, Adana'nın şu anda birinci partisi olarak, bizim Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde aday göstermeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Adana dahil 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde güçlü adaylarla yerel seçimlerde yerimizi alacağız." diye konuştu.

- "IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti'dir"

Sarıeroğlu, şu anda içinden geçilen ekonomik dalgalanma sürecinde, ortada gezinen tüm fırsatçılara rağmen milletin en doğru, en dik duruşu gösterdiğini dile getirdi.

Milletin desteğiyle ekonomik saldırıların püskürtüldüğünün altını çizen Sarıeroğlu, "Milletimizin göstermiş olduğu duruş sayesinde, maruz kaldığımız gerçekten çok büyük bir saldırı söz konusuydu, bu saldırıyı püskürtmeyi başarabildik." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışılmaya karar verilmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef yine milletle aynı yerde durmayan, bir ticari fırsatçılar bir de siyasi fırsatçılar var. İçinden geçtiğimiz bu süreçten de yine kendilerine pay çıkarmaya çalışan, siyasi söylemler içerisinde olan, maalesef ki yine milletin sesine kulak veremeyen, milletin hissiyatını maalesef ki anlayamayan, milletimizle yan yana duruşu sergileyemeyen kesimler olduğunu görüyoruz. İşte iki gündür bir firmayla alakalı tartışmalar var. Gerçekten 'bir akıl tutulması' diyorum. Tekrardan işte IMF ile ilgili hayaller kuranlar var. Maalesef ki elini ovuşturanların bu söylemlerinden, Türkiye'nin kötü duruma düşmesinden memnuniyet duyacağını hissediyoruz. Hayal kurmasınlar, o amaçlarına, o arzularına asla ulaşamayacaklar. Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir. Bu, Türkiye'nin boynuna vurulmuş bir prangaydı. Şimdi bir firma üzerinden konuyu IMF'ye kadar getirdiler, bu kötü niyettir, art niyettir. "

Milletin pozitif şeylerin konuşulmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Jülide Sarıeroğlu, "Sürekli olarak negatif gündemle, olumsuzluklarla enerjimiz yine boşa harcanmaya çalışılıyor. Zaten dışarıdan saldırılar geliyor, bunlara karşı kenetlenmemiz gerekiyor, dimdik ayakta olmamız gerekiyor. Milletimiz bunun bilincinde. Ama maalesef bakıyorsunuz, tırnak içinde bir kısım siyasilerin bu hassasiyette, bu dikkatte olmadıklarını görüyoruz. Milletimiz de bunu görüyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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