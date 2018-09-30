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Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden Gölbaşı istikametine giden Mustafa Atalay (41) yönetimindeki 46 PD 027 plakalı otomobil, Haydarlı köyü mevkisinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücünün eşi olduğu öğrenilen Leyla Atalay ile Elif Beyza Atalay olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralılardan sürücü Atalay ile araçta bulunan Burak Can Atalay, 112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan Burak Can Atalay, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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